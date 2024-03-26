23條立法｜「美隊2.0」馬俊文被拒提早獲釋　李家超：危害國安正常不獲減刑

外號「第二代美國隊長」馬俊文早前因「煽動分裂國家」罪名入獄，判囚5年，據悉他原定昨日出獄，惟因《基本法》23條立法生效，其中在《監獄規則》收緊提早獲釋安排，以致他未能提早獲釋，成為23條立法後首例。行政長官李家超今(26日)在行會前被問及馬俊文被拒提早獲釋的原因時，李家超稱涉及危害國家安全的嚴重罪行，囚犯正常是不獲得減刑。
23條立法｜籲勿以身試法 抱著減刑可能
李家超指，23條條例說明《監獄規則》有修訂，囚犯除非獲懲教署署長信納不會危害國安，否則一般不會獲得減刑，這不論在生效日前或後所判，相關新規則仍然生效。他強調必須要讓所有人都明白，如果有人干犯涉及國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑，認為不獲減刑是一般做法，又指做法正是告訴給大家知道，不要嘗試做任何危害國家安全的行為和活動，市民切勿以身試法。
至於馬俊文能否提出司法覆核，李家超回應指，任何人若對於政府的決定有不滿，可以循法律途徑為自己情況尋求協助，去看看法庭怎樣看待整件事情的處理，重申23條條例寫得很清楚，市民不應以身試法，亦不要抱著有減刑的可能性。
23條立法｜稱對外講解法律
被問到應對其他地區對23條立法的批評，以及如何告知香港營商環境仍然良好，李家超表示海外政客及組織為自身政治利益批評法例，他們本身都有更嚴苛的法律，反觀香港法例對人權自由有保障，部分海外官員仍不斷批評香港，積極干預香港事務，背後動機很清楚，強調特區政府會對外講解23條是防禦性法律及其好處。