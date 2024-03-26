23條立法｜「美隊2.0」馬俊文被拒提早獲釋　李家超：危害國安正常不獲減刑

23條立法｜李家超指，涉及國家安全的嚴重罪行，一般囚犯是不會獲得減刑。(資料圖片)

李家超指，23條條例說明《監獄規則》有修訂，囚犯除非獲懲教署署長信納不會危害國安，否則一般不會獲得減刑，這不論在生效日前或後所判，相關新規則仍然生效。他強調必須要讓所有人都明白，如果有人干犯涉及國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑，認為不獲減刑是一般做法，又指做法正是告訴給大家知道，不要嘗試做任何危害國家安全的行為和活動，市民切勿以身試法。

至於馬俊文能否提出司法覆核，李家超回應指，任何人若對於政府的決定有不滿，可以循法律途徑為自己情況尋求協助，去看看法庭怎樣看待整件事情的處理，重申23條條例寫得很清楚，市民不應以身試法，亦不要抱著有減刑的可能性。

23條立法｜稱對外講解 法律

被問到應對其他地區對23條立法的批評，以及如何告知香港營商環境仍然良好，李家超表示海外政客及組織為自身政治利益批評法例，他們本身都有更嚴苛的法律，反觀香港法例對人權自由有保障，部分海外官員仍不斷批評香港，積極干預香港事務，背後動機很清楚，強調特區政府會對外講解23條是防禦性法律及其好處。