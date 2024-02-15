23條立法｜胡英明：有信心立法後　廉潔水平將升至另一階層

23條立法｜胡英明：有信心完成立法後，廉潔水平將升至另一階層。(資料圖片)

政府正就《基本法》23條立法進行諮詢。廉政專員胡英明接受訪問時表示，廉署支持23條盡快立法，履行憲制責任，堵塞國家安全風險，又形容香港得天獨厚，在反貪路上已走了50年，具備很好的根基，他有信心完成立法後，社會可聚焦發展經濟，改善民生，帶領廉潔水平提升至另一階層。

胡英明說，法治是廉潔社會的基石，穩定和廉潔是相輔相成，只要政治穩定、經濟健康發展、人民生活安定，就自然會廉潔，認為是「非常緊密的關係」。他提問「如果一個國家內外都有人不斷煽動暴亂、不斷破壞，經濟又怎樣發展？人民生活又怎會發展？生活都不行，又何來廉潔？」他表示沒有任何地方會容許有人作出破壞國家的行為，立法阻止和打擊相關非法行為，非常「合情合理合法」。

他提到《港區國安法》實施後，當廉署在調查過程中發現有危害國安的情報，會轉介國安處跟進；至於日後23條立法後，會否是同樣的情況，就要視乎立法後的具體情況，廉署將會配合。

國際廉政學院下周三成立

另外，今年是廉署成立50周年，胡英明表示「香港國際廉政學院」將於下周三(21日)正式成立，預料每年提供2,000個訓練名額。學院將專注4個範疇工作，包括為海外反貪人員、本地公私營機構及廉署職員提供專業培訓課程，並會進行反貪研究。

他表示，現今貪污資金越來越迂迴，帶來挑戰和調查困難，會留意一些新科技會否被利用作犯案，例如人工智能、區塊鏈或虛擬貨幣等。胡英明說，這些案件暫時在香港未是主流，但會參考其他國家或地區的經驗應對。