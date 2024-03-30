23條立法｜自由亞洲電台關閉實體辦事處　港府譴責失實言論

自由亞洲電台宣布《基本法》23條正式生效後，經詳細評估後，決定繼續保留在港的新聞機構官方註冊，但目前不會再保留全職員工，並已關閉成立28年的實體辦事處，以確保員工和運作安全。

自由亞洲電台宣布《基本法》23條正式生效後，經詳細評估後，決定繼續保留在港的新聞機構官方註冊，但目前不會再保留全職員工，並已關閉成立28年的實體辦事處，以確保員工和運作安全。特區政府回覆港台查詢時稱，不評論個別機構的營運決定，但強烈不滿及譴責所有危言聳聽及抹黑《維護國家安全條例》的失實言論。

不評論個別機構營運決定

發言人說，制定維護國家安全法律是主權國家的固有權利，很多國家包括美國和英國，亦有相關法例。特區政府在訂立《維護國家安全條例》時，有適當參考其他國家的立法經驗，對於《條例》下的新增罪類，海外亦有相關或類似條文，如果指記者只有在香港工作時會感到憂慮，在其他地方則不會，是非常偏頗的言論，令人髮指。