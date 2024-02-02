23條立法｜舉海內外合研新冠來源為例　陳文敏憂「境外干預罪」或礙正常討論

政府正就《基本法》23條立法進行諮詢工作，其中建議新增「境外干預罪」和完善現行的「煽惑叛變」罪等。港大法律學院講座教授陳文敏今(2日)在電台表示，以往國家安全只涉及國家主權、領土完整等，但諮詢文件中國家安全的定義是非常廣闊，可以包括社會經濟發展，他擔心會影響到對社會或經濟發展的正常討論。

陳文敏質疑，建議新增「境外干預罪」變得矯枉過正，其中涵蓋一些正常活動，他以本港大學聯同海外機構合作進行研究新冠病毒來源為例，表示最終發表的報告若被政府視為錯誤不實，並且危害公眾安全，行為即可構成勾結境外進行特定危害國家安全的行為，諮詢文件中的定罪條件包括「不當行為」，其中涉及向公界提供有誤導性的資訊。陳文敏直指行為是否「存心抹黑」可能涉及觀點與角度。