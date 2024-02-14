23條立法｜英媒：美律師行禁港職員瀏覽國際數據庫 防執法人員讀取

港府正就23條立法作公眾諮詢，擬定義「國家秘密」及立法針對危害國安的電腦活動等。英國《金融時報》報道，全球第二大律師行、美國瑞生律師事務所（Latham & Watkins）決定，禁止香港員工瀏覽其國際數據庫，切斷對美國、歐洲、中東及亞洲數據庫內容的預設存取權限。知情人士指，瑞生現把香港與內地作同等對待，此舉是為了防止香港執法人員搜查辦公室時，讀取其國際數據，該律師事務所拒絕評論。
另設「大中華區數據庫」與京共享
知情人士指，瑞生律師事務所已經向內部員工宣布，香港員工由本月開始除非獲得授權，否則不能瀏覽公司的國際數據庫。瑞生亦將香港辦事處的數據庫，與亞洲其它地區如南韓首爾、新加坡、日本東京辦事處的數據庫分割，創建另一個新的「大中華區數據庫」，與北京辦事處共享。
倡勿帶工作電腦北上公幹
其中一名消息人士形容，公司現在已視香港等同內地，指23條立法令香港的數據法例與內地看齊。另一名消息人士指，新措施確保一旦日後香港辦公室被搜查，執法人員只能夠讀取香港及內地的數據資料。
瑞生去年關閉了上海辦公室，將員工調往北京。當時瑞生形容中國仍然是重要市場，也是其於全球及亞洲「不可或缺」的業務範疇。消息指公司近月要求員工，進入內地時不得攜帶工作用的手提電腦。