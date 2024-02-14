23條立法｜英媒：美律師行禁港職員瀏覽國際數據庫 防執法人員讀取

英國《金融時報》報道，全球第二大律師行、美國瑞生律師事務所（Latham & Watkins）決定，禁止香港員工瀏覽其國際數據庫，切斷對美國、歐洲、中東及亞洲數據庫內容的預設存取權限。（路透社資料圖片）

港府正就23條立法作公眾諮詢，擬定義「國家秘密」及立法針對危害國安的電腦活動等。英國《金融時報》報道，全球第二大律師行、美國瑞生律師事務所（Latham & Watkins）決定，禁止香港員工瀏覽其國際數據庫，切斷對美國、歐洲、中東及亞洲數據庫內容的預設存取權限。知情人士指，瑞生現把香港與內地作同等對待，此舉是為了防止香港執法人員搜查辦公室時，讀取其國際數據，該律師事務所拒絕評論。

另設「大中華區數據庫」與京共享

知情人士指，瑞生律師事務所已經向內部員工宣布，香港員工由本月開始除非獲得授權，否則不能瀏覽公司的國際數據庫。瑞生亦將香港辦事處的數據庫，與亞洲其它地區如南韓首爾、新加坡、日本東京辦事處的數據庫分割，創建另一個新的「大中華區數據庫」，與北京辦事處共享。