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2024-01-30 21:47:02

23條立法｜葉劉淑儀稱今次立法建議較當年完善　梁君彥：立法會將全力審議

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葉劉淑儀(右)表示，今次《基本法》第23條立法建議較她當年主理的更完善和精準。(林靄怡攝)

葉劉淑儀(右)表示，今次《基本法》第23條立法建議較她當年主理的更完善和精準。(林靄怡攝)

政府即日起展開《基本法》第23條立法諮詢，諮詢期至下月28日。全體16名行會非官守議員發表聲明，堅定支持港府就23條立法，重申這是特區憲制責任，社會普遍已經有共識，認為必須並要盡快完成立法工作，同時要全面落實人大2020年通過的「528」決定和《港區國安法》要求，並與《港區國安法》銜接、兼容和互補，又認同諮詢期適合。

梁君彥代表全體議員歡迎並支持展開《基本法》23條諮詢。(林靄怡攝) 政府今日起展開為期30日的《基本法》第23條立法諮詢期。(林靄怡攝) 梁君彥代表全體議員歡迎並支持展開《基本法》23條諮詢。(林靄怡攝) 政府今日起展開為期30日的《基本法》第23條立法諮詢期。(林靄怡攝) 政府在諮詢期首日到立法會介紹《基本法》第23條立法建議。(林靄怡攝)

葉劉：條文與中央法律用詞「接軌」

行會召集人、葉劉淑儀2003年以保安局局長身份推動《基本法》23條立法，最終在一片爭議聲中撤回。葉劉淑儀今日(30日)表示，今次立法建議較當年更完善和精準，因為在2019年「動亂」之後，引進了很多當年未曾發生的新罪行，如「破壞重要基建」等，同時亦廢除了過時字眼。她並舉例說，今次條文把「國家機密」改成「國家秘密」，是與中央法律用詞「接軌」。

立法會主席梁君彥亦率領一眾立法會議員見記者，代表全體議員歡迎並支持展開23條諮詢，形容本港在完善選舉制度、落實「愛國者治港」後，社會有空間理性討論，立法會亦會好好履行憲制責任，全力進行審議工作。他相信只要政府、立法會和社會團結一致，定能盡快和順利完成該憲制責任。

被問到會否定下目標在7月前完成審議和加開會議，梁君彥表示政府會在諮詢後才把法案交到立法會，現時未掌握到有關情況，至於要多少時間則由法案委員會處理，重申立法會議員會全力審議。

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民主黨倡延長23條立法諮詢期

新思維立法會議員狄志遠認為，政府應要多向市民解說，讓公眾明白23條只是為了維護國安，並不影響市民人權自由，相信只要條文內容仔細、清晰，便可釋除公眾擔心。

民主黨主席羅健熙就表示，諮詢期僅一個月兼橫跨農曆新年，市民未必會熱切參與討論，倡延長諮詢期讓市民有更充分時間討論。他認為，當局要釐清「國家秘密」的定義，關注傳媒調查報道如涉及公眾利益而披露了政府內部資訊，會否有免責條款，並說公眾仍在摸索「煽動」與「批評」之間界線，政府應釐清定義。

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23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片) 23條立法｜政府即日起展開立法公眾諮詢，當中諮詢文件分9章。(政府圖片)
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