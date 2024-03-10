23條立法｜解釋「看似機密」定義 林定國：防公職人員放流料

立法會法案委員會今日(10日)就審議《基本法》23條立法的草案，繼續加開會議。首節會議中，多名委員關注條例文本第35條「非法披露看來屬機密事項的資料等」，當中「看似屬機密」是什麼意思；政司司長林定國表示，「非法披露看來屬機密事項的資料」罪行涵蓋公職人員發放假消息，惟難以訂下具體考慮因素，必須整體檢視情況，包括放發資訊的傷害性和影響範圍。

就看似屬機密的意思，多名委員都提出了不少問題。其中民建聯黃英豪問及，「看似屬機密」一事如何證明、有沒有客觀標準。保安局回應指，條例針對的情況是有公職人員身份、可接觸機密的人，一些聲稱是機密、內部的消息，這些人可能利用發放所謂機密消息危害國安。