23條立法｜解釋「看似機密」定義 林定國：防公職人員放流料

立法會法案委員會今日(10日)就審議《基本法》23條立法的草案，繼續加開會議。首節會議中，多名委員關注條例文本第35條「非法披露看來屬機密事項的資料等」，當中「看似屬機密」是什麼意思；政司司長林定國表示，「非法披露看來屬機密事項的資料」罪行涵蓋公職人員發放假消息，惟難以訂下具體考慮因素，必須整體檢視情況，包括放發資訊的傷害性和影響範圍。
就看似屬機密的意思，多名委員都提出了不少問題。其中民建聯黃英豪問及，「看似屬機密」一事如何證明、有沒有客觀標準。保安局回應指，條例針對的情況是有公職人員身份、可接觸機密的人，一些聲稱是機密、內部的消息，這些人可能利用發放所謂機密消息危害國安。
林定國亦舉例指，在一些情況下，有政府保安部門人員，或會偽造文件訛稱「有國家即將派軍隊攻擊香港」，如果資訊屬實固然會影響國家安全，就算該資料失實，由於相關人士是公職人員，加強了資訊的可信性，有可能會引起社會動亂不安。
官員放假資訊 或涉公職人員行為失當
另外，新民黨葉劉淑儀舉例指，如有人虛稱政府會向市民派發3萬元，結果令市民空歡喜，但並無危害國家安全的意圖，是否違法。林定國表示，深信官員不會說謊，又指如果有這個情況，可能會涉及公職人員行為失當。
而經民聯林健鋒關注，部分人可能為「搏眼球」或搏取利益而發放假資訊，引起社會恐慌。保安局局長鄧炳強指，如果相關人士無危害國家安全的意圖，就不會墮入該條例的法網，但不排除要負上其他刑責，例如公職人員行為失當。