23條立法｜議員關注公共基礎設施規管範圍　張宇人：貨櫃碼頭非公共會否涵

立法會周末繼續加會審議《基本法》23條立法制定的《維護國家安全條例草案》，條例列明若因危害國家安全而損壞或削弱公共基礎設施，最高可判囚20年。在法案委員會上，多名議員都關注公共基礎設施的定義，經民聯林健鋒擔心公共基礎設施的條文仍是百密一疏，因很多與公共服務有關的事業或行業，如作為社會和經濟發展重要一環的聯交所、交易所等，都未有列入設施名單當中。自由黨張宇人指出，貨櫃碼頭並非公共設施，舉例若被不法分子在碼頭弄沉一艘船便會癱瘓運作，關注是否受條例規管。

公共設施定義採「不窮盡」方式表達

保安局副秘書長廖李可期解釋，當局特地以「不窮盡」方式表達公共服務，「因為我哋知點寫都唔會點寫得晒」，所以採用「例如」的方式涵蓋其他可列入公共基礎設施的服務。不過，她認為貨櫃碼頭因屬於港口設施，似乎該情景會受「危害國安破壞活動」條文規管。

張宇人隨即反駁貨櫃碼頭並不是公共交通設施，「得啲船嚟、得啲貨櫃嚟上落貨……分分鐘我哋冇得食、啲嘢又會癱瘓晒」，認為雖然並非條文規管的公共設施，但對香港仍然十分重要。他續關注，條文能否涵蓋衝擊本港聯繫匯率和利息等「戰爭」。廖李可期形容，條文採用了較彈性的定義，相信已涵蓋到需要涵蓋的公共設施，但當局之後會繼續檢視。