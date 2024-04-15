23條立法｜鄧炳強到街市緊捉檔主玉手解說　指立法後拍拖都穩陣啲｜Ray Online

鄧炳強出席電視台節目，主持忍唔住問「今日約你想傾吓國家安全教育，點解約我哋嚟街市，係咪有咩搞錯咗呀？」鄧炳強就話冇搞錯！佢解釋普羅大眾每日去街市，如果想了解市民睇法，街市就係最好嘅地方啦。

政府已經完成基本法23條立法，保安局局長鄧炳強仲繼續周圍解說23條內容。估唔到佢仲去到九龍城街市了解民情，期間仲緊捉檔主「大妹姐」嘅玉手一邊解說23條。

去到九龍城街市，鄧炳強周圍同檔販傾偈，話23條立法之後，做生意就開心、出街行吓又開心、拍拖都穩陣啲呀！鄧炳強祝檔販好生意，去到豬肉檔，佢就問「有冇豬頸肉先，我都整返幾塊啦，平畀我得唔得呀？」佢同大家介紹幫襯咗呢檔好多年㗎啦。

行到去雞檔，首先由主持問檔主「大妹姐」，話通過咗23條立法之後，日常生活有冇咩變化。大妹姐就話冇變化，日日都係咁樣開工。呢個時候鄧炳強就出現喺佢身邊，大妹姐見到佢好開心，問可唔可以握手，不過擔心自己隻手好污糟。鄧炳強大方回應話「梗係可以啦，握完洗手咪得囉」。

解釋對廣大市民生活無影響

睇嚟鄧炳強唔嫌污糟，佢捉住大妹姐隻手唔放，一邊解釋批評政府係冇問題，政府好樂意聽市民意見。23條立法唔係針對普通嘅批評意見，係針對刻意用假消息煽動市民憎恨政府嘅行為，對廣大市民嘅生活冇影響。大妹姐和應話，「嚟買雞嘅買雞，行過嚟買餸嘅買餸，有咩影響啫？」傾完一輪之後，兩個人仲好開心合照留念。