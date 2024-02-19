23條立法｜鄧炳強反駁彭定康許智峯等言論 指法例不具追溯力

政府正就23條立法展開公眾諮詢。保安局長鄧炳強表示，至今進行接近20場宣講會，諮詢的對象包括外國領事、外國及本地商會等，也包括法律界、教育界及傳媒界等。他續稱，接觸的絕大部分人士均支持《基本法》23條立法，將來會繼續就立法向市民宣講。
鄧炳強表示，作為應變反駁隊隊長，須就部分人士的言論作反駁。對於前港督彭定康提到既然有《香港國安法》，為何又要立23條，鄧炳強反駁指，第23條立法有7個罪類，其中只有兩個罪類包含在《香港國安法》之內必須把這些國家安全風險的缺口消除。
會保障傳媒報道
鄧炳強又指，留意到自由亞洲電台引述評論說23條立法中有些罪行針對傳媒，他澄清，只會針對危害國家安全的人，對所有人特別是傳媒報道有充分保障。他續指，留意到許智峯也有暗喻23條有追溯力，作為普通法的地區，一般訂的法例不會有追溯力。
對於記協主席陳朗昇預料23條立法後，或較少人願意接受駐港外國記者採訪，鄧炳強回應指，香港記者協會沒有太大代表性，但歡迎對方就23條立法提交意見。
被問到當局會否接納建議，修改竊密罪等條文的內容，律政司副司長張國鈞說，諮詢期結束後，會盡快整理、虛心聆聽和審視所有意見，並吸納有建設性的提議，再制訂相關條例草案。