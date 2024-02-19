23條立法｜鄧炳強反駁彭定康許智峯等言論 指法例不具追溯力

政府正就23條立法展開公眾諮詢。保安局長鄧炳強表示，至今進行接近20場宣講會，諮詢的對象包括外國領事、外國及本地商會等，也包括法律界、教育界及傳媒界等。他續稱，接觸的絕大部分人士均支持《基本法》23條立法，將來會繼續就立法向市民宣講。

鄧炳強表示，作為應變反駁隊隊長，須就部分人士的言論作反駁。對於前港督彭定康提到既然有《香港國安法》，為何又要立23條，鄧炳強反駁指，第23條立法有7個罪類，其中只有兩個罪類包含在《香港國安法》之內必須把這些國家安全風險的缺口消除。

