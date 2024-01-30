熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-30 21:19:23

23條立法｜鄭雁雄指完成立法追求「國安家好」新景象　發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」

分享：
中聯辦今日舉行新春招待會。

中聯辦今日舉行新春招待會。

中聯辦今日(30日)傍晚舉行新春酒會。中聯辦主任鄭雁雄表示，香港下一步要完成《基本法》第23條立法，體現對國安家好新景象的追求，又形容發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」，要安居才可樂業，平安也是發財，國泰民安才能各得其所、百業興旺。

中聯辦今日舉行新春招待會。 李家超表示，特區政府在龍年會持續改善市民生活。 鄭雁雄會上向香港送上3個有關「龍」的祝福。 陳茂波在活動前強調，安全和穩定是社會及經濟發展的關鍵前提和核心條件。 中聯辦今日舉行新春招待會。

鄭雁雄向香港送上3個「龍」的祝福

多個中央駐港機構代表、全國政協副主席梁振英、前特首曾蔭權和林鄭月娥等，今日出席中聯辦新春招待會。農曆新一年是龍年，鄭雁雄致辭時指有3個有關「龍」的祝福要送給香港和廣大市民，包括願香港龍飛鳳舞，納變革之福、迎發展之興；願香港龍鳳呈祥，納平安之福、迎百業之興；願香港龍馬精神，納活力之福、迎文化之興。

鄭雁雄形容，2023年對香港而言是一個極不尋常、殊為不易的重要年份，包括國家主席習近平回信予培僑中學學生，激發青年學生的青春熱笠和報國情懷。他續說，去年香港亦告別3年的疫情困擾，迎來盼望已久的生活復常和全面通關，以及告別政治泛化迷思，迎來新選制下的新一屆區議會，「愛國者治港」原則得以全面落實。

李家超：龍年將持續改善市民生活

特首李家超在酒會致辭時，介紹特區政府在龍年的三大重點工作，包括盡快完成《基本法》第23條立法、全力推動經濟發展，更好融入國家發展大局、提升香港的國際競爭力，以及會持續不斷改善市民生活。他形容，2019年港版「顏色革命」、「黑暴」的慘痛經歷記憶猶新，港府會盡快補上維護國家安全的「短板」，又相信只要大家團結一致，一定可以讓東方之珠更閃更亮、再創輝煌。

Ad Block

財政司司長陳茂波出席酒會前表示，安全和穩定是社會及經濟發展的關鍵前提和核心條件，做好國安可讓社會在穩定的營商環境中，全力拼經濟謀發展。他續指，整個政府團隊會做好解說工作，他和相關部門及金融監管機構的主管，亦會與金融和工商界組織及代表溝通和收集意見，讓大家能更全面和充分了解立法內容。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受