23條立法｜鄭雁雄指完成立法追求「國安家好」新景象　發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」

中聯辦今日(30日)傍晚舉行新春酒會。中聯辦主任鄭雁雄表示，香港下一步要完成《基本法》第23條立法，體現對國安家好新景象的追求，又形容發展與安全是「車之兩輪、鳥之兩翼」，要安居才可樂業，平安也是發財，國泰民安才能各得其所、百業興旺。

多個中央駐港機構代表、全國政協副主席梁振英、前特首曾蔭權和林鄭月娥等，今日出席中聯辦新春招待會。農曆新一年是龍年，鄭雁雄致辭時指有3個有關「龍」的祝福要送給香港和廣大市民，包括願香港龍飛鳳舞，納變革之福、迎發展之興；願香港龍鳳呈祥，納平安之福、迎百業之興；願香港龍馬精神，納活力之福、迎文化之興。

鄭雁雄形容，2023年對香港而言是一個極不尋常、殊為不易的重要年份，包括國家主席習近平回信予培僑中學學生，激發青年學生的青春熱笠和報國情懷。他續說，去年香港亦告別3年的疫情困擾，迎來盼望已久的生活復常和全面通關，以及告別政治泛化迷思，迎來新選制下的新一屆區議會，「愛國者治港」原則得以全面落實。

李家超：龍年將持續改善市民生活

特首李家超在酒會致辭時，介紹特區政府在龍年的三大重點工作，包括盡快完成《基本法》第23條立法、全力推動經濟發展，更好融入國家發展大局、提升香港的國際競爭力，以及會持續不斷改善市民生活。他形容，2019年港版「顏色革命」、「黑暴」的慘痛經歷記憶猶新，港府會盡快補上維護國家安全的「短板」，又相信只要大家團結一致，一定可以讓東方之珠更閃更亮、再創輝煌。