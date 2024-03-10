23條立法｜間諜活動罪涵禁地毗鄰出現　議員促釐清禁地範圍釋公眾關注

立法會周末繼續加會審議《基本法》23條立法制定的《維護國家安全條例草案》，列明如為維護國家安全所需，特首可宣布指明地方為禁地，並指如意圖危害國家安全而接近、查察、接達禁地，或出現於毗鄰禁地之處等，即屬違反間諜活動罪，最高判囚20年。在法案委員會上，「G19」謝偉銓關注「毗鄰禁地之處」的範圍為何，希望當局進一步解釋以免公眾過份擔心。選委界陳紹雄亦指，「毗鄰」雖然需要視乎其危害國安意圖，但一般大眾也很想當局就此更詳細澄清，建議當局日後多作解說甚至以例子說明。

政府指無危害國安意圖公眾毋須擔心 保安局副秘書長廖李可期指，一般人在不同地區或位置對毗鄰會有不同感覺，故毗鄰會根據一般人的日常理解去理解，又相信公眾如看到有「禁地」的告示牌便不會走近。保安局局長鄧炳強補充，有電子器材在禁地毗鄰已經可探測或拍攝到禁地內情況，故「毗鄰」一詞有必要性，強調間諜活動前提是要意圖危害國家安全，公眾毋須擔心身處禁地附近便有問題。 「A4聯盟」楊永杰就表示，有攝影發燒友憂慮如協助他人到軍事禁地外拍攝，再轉交相片予對方和收取報酬，即使拍攝者沒有危害國家安全的意圖，會否仍誤墮法網。陳紹雄又舉例指，可能會有不知情市民受到具危害國安企圖外國勢力的金錢引誘，在收取酬勞後為對方拍攝禁地並把照片或片段轉交，關注當局會如何防範和確保沒有危害國安意圖的拍攝者「冇事」。

鄧炳強：遠足人士誤闖軍事禁地不違例 鄧炳強指，間諜活動必須有意圖，如純粹拍攝、沒有意圖便不會構成罪行，又主動提到不時有市民遠足時誤闖軍事禁地，由於沒有危害國安意圖故不會違反此例，惟行為本身會受其他法例所規管。他又稱，一般市民如果只是影風景而不知拍攝一帶為禁地、沒有危害國安意圖，本身便不會違法。不過，如拍攝者出售予有意圖危害國安的第三者，相信行為會受其他條文規管。 律政司司長林定國重申，構成罪行需基於客觀情況和被告人的主觀心態，縱然客觀上有進入禁地的市民的確無權和不應該進入，但如果市民不肯定自己有沒有權限，「你都冇理由去冒險去做呢樣嘢」，因此市民是沒有理由令自己有理由相信已經闖入禁區，「可能根本嗰個地方都唔清唔楚，係真係好無辜辜嘅，咁你冇理由都要拉佢㗎」，但直言市民如果明知自己沒有權限仍闖入，「咁就梗係抵死啦。」另外，條例列明沒有合理辯解或合法權限下進入禁地，若不涉及危害國家安全的意圖，最高可判囚兩年。