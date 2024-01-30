熱門搜尋:
23條立法 美斯訪香港 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-30 16:33:28

23條立法｜「隱匿叛國罪」03年抽走後重臨　若知情不報屬犯罪

分享：
23條立法｜政府倡「隱匿叛國」罪編纂為成文法則，若知情不報屬犯罪。(資料圖片)

23條立法｜政府倡「隱匿叛國」罪編纂為成文法則，若知情不報屬犯罪。(資料圖片)

行政長官李家超宣布今起(30日)至2月28日就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，該諮詢文件分9，其中第3章涉及「叛國及相關行為」，建議將200323條立法爭議後期被「抽走」的「隱匿叛國」罪編纂為成文法則，涵蓋如某人知悉另一人已犯、正犯或即將犯「叛國」罪，但如果知情不報，即屬犯罪。

已被傳媒報道毋須通知警方

政府的諮詢文件說，根據普通法，如某人知道另一人犯了「叛國」罪，卻沒有於合理時間內把所知向當局披露，則屬干犯「隱匿叛國」罪，「隱匿叛國」可能危害國家安全，加上危害國安的不法分子可能透過隱蔽手段、互聯網或其他電子媒介策劃及推動叛國行為，執法部門未必能第一時間發現並制止相關叛國行為，有鑑《港區國安法》要求中國公民揭發其知悉的叛國行為，因此建議將「隱匿叛國」罪行編纂為成文法則，涵蓋以下情況：

如某人知悉另一人已犯、正犯或即將犯「叛國」罪，而除非該犯罪事宜已被公開，該人須在合理切實可行範圍內，儘快向警務人員披露該犯罪事宜，否則即屬犯罪。」

適用對象倡限於中國公民

政府續指，如將「隱匿叛國」罪行編纂為成文法則，建議加入例外情況，以排除已為公眾所熟知的計劃或行為，包括某人計劃干犯「叛國」罪，而該計劃已被傳媒廣泛報道，則公眾毋須通知警務人員；惟若有人知道一些不為公眾所熟知的犯罪情況，則仍有責任將有關情況通知警務人員。而如果有關犯罪事宜受法律專業保密權保障，有關律師不披露有關犯罪事宜，不構成罪行。

Ad Block

在罪行的適用對象方面，諮詢文件指基於「叛國」罪與「隱匿叛國」罪兩者的密切關係，建議限於中國公民。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受