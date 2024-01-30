23條立法｜「隱匿叛國罪」03年抽走後重臨　若知情不報屬犯罪

行政長官李家超宣布今起(30日)至2月28日就《基本法》23條立法展開公眾諮詢，該諮詢文件分9章，其中第3章涉及「叛國及相關行為」，建議將2003年23條立法爭議後期被「抽走」的「隱匿叛國」罪編纂為成文法則，涵蓋如某人知悉另一人已犯、正犯或即將犯「叛國」罪，但如果知情不報，即屬犯罪。

政府的諮詢文件說，根據普通法，如某人知道另一人犯了「叛國」罪，卻沒有於合理時間內把所知向當局披露，則屬干犯「隱匿叛國」罪，「隱匿叛國」可能危害國家安全，加上危害國安的不法分子可能透過隱蔽手段、互聯網或其他電子媒介策劃及推動叛國行為，執法部門未必能第一時間發現並制止相關叛國行為，有鑑《港區國安法》要求中國公民揭發其知悉的叛國行為，因此建議將「隱匿叛國」罪行編纂為成文法則，涵蓋以下情況：

「如某人知悉另一人已犯、正犯或即將犯「叛國」罪，而除非該犯罪事宜已被公開，該人須在合理切實可行範圍內，儘快向警務人員披露該犯罪事宜，否則即屬犯罪。」

適用對象倡限於中國公民

政府續指，如將「隱匿叛國」罪行編纂為成文法則，建議加入例外情況，以排除已為公眾所熟知的計劃或行為，包括某人計劃干犯「叛國」罪，而該計劃已被傳媒廣泛報道，則公眾毋須通知警務人員；惟若有人知道一些不為公眾所熟知的犯罪情況，則仍有責任將有關情況通知警務人員。而如果有關犯罪事宜受法律專業保密權保障，有關律師不披露有關犯罪事宜，不構成罪行。