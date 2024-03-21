23條立法｜71.1%人認為維護國家安全是特區政府憲制責任

香港民意觀察研究中心成功訪問649名18歲或以上香港市民，了解香港市民對基本法第23條立法、全國兩會等議題的看法，結果發現，71.1%受訪市民傾向贊成維護國家安全是特區政府的憲制責任，當中55.4%更表示「非常贊成」，示傾向不贊成的僅20.2%，「無意見/唔知道」的則有8.7%。中心認為，結果反映主流社會對於特區政府落實履行憲制責任以維護國家安全有廣泛共識。

63.2%人認同23條立法後香港應全力拼經濟

另外， 63.2%受訪者認同在完成23條立法後，香港應該全力聚焦發展經濟、改善民生，以維護香港長期繁榮穩定，另有31.5%傾向不認同。結果亦反映市民普遍認同只有有效維護國家安全，香港社會才可以無後顧之憂，在更安全、更穩定的環境下全力拼經濟，謀發展。