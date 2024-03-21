23條立法｜71.1%人認為維護國家安全是特區政府憲制責任

香港民意觀察研究中心成功訪問649名18歲或以上香港市民，了解香港市民對基本法第23條立法、全國兩會等議題的看法，結果發現，71.1%受訪市民傾向贊成維護國家安全是特區政府的憲制責任，當中55.4%更表示「非常贊成」，示傾向不贊成的僅20.2%，「無意見/唔知道」的則有8.7%。中心認為，結果反映主流社會對於特區政府落實履行憲制責任以維護國家安全有廣泛共識。
63.2%人認同23條立法後香港應全力拼經濟
另外， 63.2%受訪者認同在完成23條立法後，香港應該全力聚焦發展經濟、改善民生，以維護香港長期繁榮穩定，另有31.5%傾向不認同。結果亦反映市民普遍認同只有有效維護國家安全，香港社會才可以無後顧之憂，在更安全、更穩定的環境下全力拼經濟，謀發展。
67.3%支持中央政府推更多惠港政策
全國兩會於近日閉幕，66.7%受訪市民認為了解全國兩會精神對於把握香港未來嘅發展方向重要。67.3%市民支持中央政府推出更多惠港政策。此外，近七成市民支持粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用；近七成七市民重視「新質生產力」助力香港經濟發展。
香港民意觀察研究中心︰23條立法利完成社會共同願望
中心指，調查結果顯示，香港市民對於特區政府落實維護國家安全的憲制責任有普遍共識，認為特區政府完成 23 條立法後應聚焦發展經濟、改善民生。香港市民普遍認同兩會精神對香港發展的重要性，認同發展新質生產力對香港發展具有引領作用，認同香港應積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，支持中央政府繼續透過惠港政策支援香港。調查結果反映基本法第23條立法順利完成是香港主流社會的共同願望，個別「唱衰」香港的做法不得要領，動搖不了香港特區維護國家安全的決心，阻止不了香港社會全力發展經濟、改善民生的腳步。