23條草案倡「行動限制令」規管保釋者 考慮人權狀況未擬用電子腳鐐

立法會繼續馬拉松式全速審議《基本法》23條條例草案，明日大會原審議的發展局水務修例和兩個議員議案已相繼撤回，據指目標是縮短明日大會的時間，以讓路予法案委員會在周四加會繼續審議。法案委員會昨討論到向保釋被捕人施加「行動限制令」，當局認為措施可針對「踢保」人士，但在考慮到人權狀況後，現階段無意使用電子腳鐐監控保釋者。

審議23條立法的《維護國家安全條例草案》法案委員會今日連續第五日繼續加開8小時會議，原定的4個小組委員會會議已改期讓路。草案提出，懷疑干犯危害國家安全的被捕人，不論是否在須擔保情況下釋放，都可由警方向法庭申請施加行動限制令，包括須居住指明地方或禁止聯絡特定人士等。