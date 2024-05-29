23條首案｜涉fb專頁持續發布具煽動意圖帖文　國安處今多拘1女增至7人被捕

【5月29日更新】 警方國家安全處昨日(28日)於全港多區拘捕5名女子及1名男子涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」。今日 (29日)警方再於港島區以涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」拘捕一名53歲女子。案件至今被捕人數增至7人。 警方調查顯示1名正在還押中的女子，透過至少6名被捕人，由2024年4月份開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。除一名正被還押之被捕人外，其餘被捕人士現正被扣留調查。警方重申，「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被判處監禁七年。執法行動仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被拘捕。

【5月28日更新】 在6月某個「敏感日子」前夕，警方國安處今日(28日)首次引用《基本法》23條的《維護國家安全條例》拘捕5男1女。保安局局長鄧炳強下午見傳媒時指，被捕人士以匿名方式在一社交平台專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，又確認被捕6人中包括前支聯會副主席鄒幸彤。消息指，被捕人士還包括鄒幸彤的母親、民主派荃灣前區議員陳劍琴等人。 鄧：客觀批評政府「完全無問題」 鄧炳強指，被捕人士以匿名方式在社交平台專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，以煽動市民對中央政府、特區政府及司法機構的不滿、不信任及憎恨，並意圖鼓勵網民組織危害國家安全活動和非法活動。

他聲稱《維護國家安全條例》是針對少數想危害國家安全的人，重申客觀批評政府是「完全無問題」，而且政府是非常歡迎和樂於接受，又聲稱23條生效後至今，對各項自由無影響。他更聲稱希望市民看清楚這些人並非簡單批評政府，而是涉嫌透過發布煽動性言辭，作出違法行為，借敏感日子，希望煽動市民進行危害國家安全的行為。 專頁約6500追蹤者 鄧：多少人見到內容屬調查方向 他又提到，香港今日已由亂到治，由治及興，但仍然面對一些危害國安的風險，不能掉以輕心，近期法庭另一案件指出文字令人將思想付諸行動，現今煽動及危害國家安全的行為有多種，或不涉暴力。他指，國家安全至為重要，又重提2019年，有很多市民做出違法行為，煽動者卻正在外國享受榮華富貴，呼籲市民不要作出危害國家安全的行為。

根據Facebook平台顯示，「小彤群抽會」專頁目前有約6,500名追蹤者。被問到有多少人會見到有關煽動內容，鄧炳強回應指是調查方向，重申有關內容是牽涉煽動市民對中央、香港政府及司法機構的憎恨和不滿，實際詳情現不便透露，日後會在法庭見得清楚。

涉違23條下 煽動意圖罪行 【16:50更新】警方國安處今(28日)在全港多區，包括大欖女懲教所採取執法行動，拘捕5女1男，年齡介乎37歲至65歲，涉嫌違反涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」，是23條通過後，警方首次引用作拘捕行動。據悉在被捕人士中，包括正在還押的鄒幸彤。