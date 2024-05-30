23條首案｜鄒幸彤涉發布煽動帖文案 特區政府強烈譴責美國國會委員會及歐盟不實指控

警務處國家安全處周二及周三拘捕7男女，涉透過社交平台在敏感日子發布具煽動性的帖文，涉違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。特區政府今日(30日)就美國「國會及行政當局中國委員會」和歐盟對《維護國家安全條例》和警務處國家安全處的執法行動的無理以及與事實不符的指控，表示強烈不滿和譴責。政府發言人強調，特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人表示，就警方根據《條例》採取的執法行動，調查顯示被捕人士涉嫌透過社交平台專頁，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民組織或參與有關非法活動。「煽動意圖」的相關罪行屬非常嚴重罪行，沒有司法管轄區，包括美國和來自歐盟的司法管轄區，會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。