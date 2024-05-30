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2024-05-30 22:22:48

23條首案｜鄒幸彤涉發布煽動帖文案 特區政府強烈譴責美國國會委員會及歐盟不實指控

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特區政府強烈譴責美國國會委員會及歐盟不實指控。(資料圖片)

特區政府強烈譴責美國國會委員會及歐盟不實指控。(資料圖片)

警務處國家安全處周二及周三拘捕7男女，涉透過社交平台在敏感日子發布具煽動性的帖文，涉違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。特區政府今日(30日)就美國「國會及行政當局中國委員會」和歐盟對《維護國家安全條例》和警務處國家安全處的執法行動的無理以及與事實不符的指控，表示強烈不滿和譴責。政府發言人強調，特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人表示，就警方根據《條例》採取的執法行動，調查顯示被捕人士涉嫌透過社交平台專頁，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民組織或參與有關非法活動。「煽動意圖」的相關罪行屬非常嚴重罪行，沒有司法管轄區，包括美國和來自歐盟的司法管轄區，會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。

發言人又指，《條例》針對的是極少數危害國家安全的人，《條例》下的罪行，包括「煽動意圖」相關的罪行，並不會妨礙合法提出意見，例如基於客觀事實、合理和正當批評政府政策。發言人強調，《條例》是防禦危害我們國家安全的行為和活動的法律，只有那些想闖入我們家園，侵害掠奪的人才需要對《條例》感到憂慮。
 

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