23條首案｜鄒幸彤等7人涉煽動帖文案 　1女亦涉網上訂閱平台金錢資助逃犯羅冠聰等人 (更新)

【5月31日更新】警方國安處本周二(28日)及周三(29日)拘捕6名女子及1名男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。一名在周三被捕的女子，經調查後亦涉嫌違反《香港國安法》第21條「以金錢或其他財物資助他人分裂國家」罪。調查顯示她於網上訂閱平台以金錢資助逃犯羅冠聰及其他人士，資助金額約為14萬元。被捕人當中，1名女子繼續還押大欖女懲教所，其餘5名女子及1名男子已獲准保釋。警方重申，「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被處監禁7年。
警方提醒市民，任何人不論以任何形式，包括透過網上平台，煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施危害國家安全罪行，即屬犯罪，強調警方會繼續對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾不要以身試法。
【5月30日更新】
警務處國家安全處本月28日至29日拘捕7男女，涉違反《維護國家安全條例》下第24條「煽動意圖的相關罪行」。除了該名於29日被捕的女子現正被扣留調查，其餘人士已獲准保釋候查，當中5人須於6月下旬向警方報到，餘下1名另涉它案被還押的女子，將繼續由相關部門看管。
【5月29日更新】
警方國家安全處昨日(28日)於全港多區拘捕5名女子及1名男子涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」。今日 (29日)警方再於港島區以涉嫌違反《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」拘捕一名53歲女子。案件至今被捕人數增至7人。
警方調查顯示1名正在還押中的女子，透過至少6名被捕人，由2024年4月份開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。除一名正被還押之被捕人外，其餘被捕人士現正被扣留調查。警方重申，「煽動意圖的相關罪行」屬嚴重罪行，最高可被判處監禁七年。執法行動仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被拘捕。
【5月28日更新】
在6月某個「敏感日子」前夕，警方國安處今日(28日)首次引用《基本法》23條的《維護國家安全條例》拘捕5男1女。保安局局長鄧炳強下午見傳媒時指，被捕人士以匿名方式在一社交平台專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，又確認被捕6人中包括前支聯會副主席鄒幸彤。消息指，被捕人士還包括鄒幸彤的母親、民主派荃灣前區議員陳劍琴等人。
鄧：客觀批評政府「完全無問題」
鄧炳強指，被捕人士以匿名方式在社交平台專頁「小彤群抽會」，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，以煽動市民對中央政府、特區政府及司法機構的不滿、不信任及憎恨，並意圖鼓勵網民組織危害國家安全活動和非法活動。
他聲稱《維護國家安全條例》是針對少數想危害國家安全的人，重申客觀批評政府是「完全無問題」，而且政府是非常歡迎和樂於接受，又聲稱23條生效後至今，對各項自由無影響。他更聲稱希望市民看清楚這些人並非簡單批評政府，而是涉嫌透過發布煽動性言辭，作出違法行為，借敏感日子，希望煽動市民進行危害國家安全的行為。
專頁約6500追蹤者 鄧：多少人見到內容屬調查方向
他又提到，香港今日已由亂到治，由治及興，但仍然面對一些危害國安的風險，不能掉以輕心，近期法庭另一案件指出文字令人將思想付諸行動，現今煽動及危害國家安全的行為有多種，或不涉暴力。他指，國家安全至為重要，又重提2019年，有很多市民做出違法行為，煽動者卻正在外國享受榮華富貴，呼籲市民不要作出危害國家安全的行為。
根據Facebook平台顯示，「小彤群抽會」專頁目前有約6,500名追蹤者。被問到有多少人會見到有關煽動內容，鄧炳強回應指是調查方向，重申有關內容是牽涉煽動市民對中央、香港政府及司法機構的憎恨和不滿，實際詳情現不便透露，日後會在法庭見得清楚。
涉違23條下煽動意圖罪行
【16:50更新】警方國安處今(28日)在全港多區，包括大欖女懲教所採取執法行動，拘捕5女1男，年齡介乎37歲至65歲，涉嫌違反涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例》下第24條 「煽動意圖的相關罪行」，是23條通過後，警方首次引用作拘捕行動。據悉在被捕人士中，包括正在還押的鄒幸彤。
警方稱根據法庭手令，搜查當中5名被捕人士的住所，檢取一批與案有關物品，包括涉嫌曾用作發布具煽動意圖訊息的電子通訊裝置，另調查顯示一名正在還押中的女子，透過另外5名被捕人，由2024年4月份開始，以匿名方式在一社交平台專頁，利用某個將至的敏感日子，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民在較後期間組織或參與非法活動。
警方指，行動根據《維護國家安全條例》採取的執法行動，強調煽動意圖的相關罪行屬嚴重罪行，最高可被判處監禁7年，意圖危害國家安全的分子切勿妄想能在網上以匿名方式逃避警方的追查，呼籲市民大眾認清事實。