23條首案｜駐港公署：鄒幸彤「逢中必反」還押仍不收手 國安條例權威不容挑釁　

發言人指出，鄒幸彤長期「逢中必反」，持續危害國家安全，在還押期間仍不收手。今次她夥同他人在社交媒體連續發布具有煽動意圖的帖文，妄圖挑起市民對中央政府和特區政府的仇恨，煽動網民組織或參與非法活動，涉嫌違反香港《維護國家安全條例》中規定的「煽動意圖罪」。香港警方依法對有關人員採取行動，是堅決維護國家安全和香港法治的正義之舉，「於法有據、於理應當，無可指摘」。

外交部駐港公署今日(30日)表示，美國國會行政當局中國委員會、歐盟發言人及個別西方政客就香港警方依法對前支聯會頭目鄒幸彤及其同伙採取執法行動說三道四，攻擊抹黑香港人權和言論自由狀況，公然詆毀《港區國安法》、干預特區正當司法，公署強烈不滿和堅決反對，強調國安條例權威不容挑釁，特區執法不容置喙。

發言人表示，一些外部勢力揣著明白裝糊塗，花樣百出為反中亂港分子鳴冤叫屈，撐腰打氣，赤裸裸干預香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，其禍亂香港險惡用心昭然若揭，卑劣圖謀令人不齒。

發言人強調，任何抹黑香港的雜音，都撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐，任何外部干預都阻擋不了香港由治及興的歷史大勢，奉勸個別國家和政客正視現實，秉持客觀公正立場，切實尊重特區法治，立即停止干涉香港事務和中國內政。