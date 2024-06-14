23條｜612穿光時上衣戴「FDNOL」黃口罩男子被控新煽動罪 無保釋覆核權需還押

被告諸啓邦控以《維護國家安全條例》下的新煽動罪等3罪，帶上西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

警方國安處引用《維護國家安全法條例》(第23條)，控告一名在今年6月12日穿「光時」口號上衣，穿戴印有「FDNOL」黃色口罩的27歲無業男在港鐵石門站遊蕩及拒出示身份證，他今日（14日）被帶上西九龍裁判法院提堂，控以《維護國家安全條例》下的新煽動罪等3罪，還押至8月7日再訊。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德一度稱被告有權向高院申請覆核，問需否保留8天覆核，及後稱「記得係無咗？」。根據《維護國家安全條例》，煽動意圖罪最高判監7年，每8日可提覆核保釋的做法不適用於國安案件。

被告諸啓邦（27歲）被控「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，指他今年6月12日在香港，穿戴印有陳述的一件上衣及一個口罩和公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛，及或煽惑任何人企圖不循合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項。

另外兩罪分別為「不遵從要求而出示身分證明以供查閱」及「有意圖而遊蕩」，指他同月同日在石門港鐵站附近，在警員要求出示身分證明以供查閱後，不遵從要求；在上述公眾地方遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。

控方庭上申請將案件押後，以待警方檢查被告的手機、電腦，以及案發附近的閉路電視，其間反對被告擔保。蘇官聽畢雙方陳辭後拒絕保釋，下令被告還押至8月7日。蘇官期間一度稱，被告有權向高院申請保釋覆核，問需否保留8天覆核，辯方指有關法例似乎沒有保釋覆核程序。蘇官再問「係咪無㗎？」、「記得係無咗？」，控方答「記得係無咗」。