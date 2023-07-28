23歲印裔程式員駕車撞律政中心被捕　車上無違禁品O記查是否蓄意 (更新)

私家車撞入中環律政中心，3人棄車不顧而去。（資料圖片）

【16:00更新】至下午3時半，警方召開記者會交代案情指，涉案被捕司機為一名23歲、持有香港身分證的印度裔男子，通過酒精及藥物測試，報稱為一名程式員，並無案底，在車上未發現任何違禁品。目前已掌握其他2至3名涉案人士，其中兩人同為南亞裔人士，稍後會跟進調查。

有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東表示，案件調查仍在初步階段，不會排除任何可能性，是人為蓄意抑或意外，會再檢視證據，調查方向包括涉案人士的背景等。

有記者問及，由「O記」調查是否代表涉及黑社會罪行，警務處助理處長（刑事）鍾詠敏回應提問時指，「O記」調查是因為可能涉及有組織罪行，並非一定涉及三合會。