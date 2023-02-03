23歲女文員涉用假「安心出行」進灣仔入境大樓 認罪獲保釋至2月24日判刑

去年11月1日起，所有出入政府公共場所的人士，必須強制使用「安心出行」應用程式。新例實施首日，警方在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，指他們使用虛假「安心出行」應用程式，以涉嫌犯行使虛假文書罪將他們拘捕，其中一名23歲女文員，今日（3日）在東區裁判法院承認控罪，辯方求情指被告因擔心使用真實程式會披露私隱，一時愚蠢犯案。裁判官溫紹明考慮被告案發時年輕，相信她認罪有真誠悔意，接納辯方所指她有良好品格。而她因本案失去工作，信納她已受教訓，現時工作亦表現良好，下令為其索取社會服務令報告，把案件押後至2月24日判刑，期間被告以原有條件保釋。

23歲女被告伍敏怡今承認控罪，同意案情指，政府公布於2021年11月1日，所有人進入政府大樓前均須使用「安心出行」應用程式掃描二維碼，屬強制措施，而涉案入境事務大樓則屬政府物業。

5人被控侵入公共機關物業單位

5名被告為莫冠恒(45歲、審計主任)、黃梓軒(29歲、入境事務助理員)、陳國飛(34歲、入境事務主任)、伍敏怡(23歲、文員)及文劍偉(28歲、運輸工人)。控罪指，5人於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法辯解或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。