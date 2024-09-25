23歲女監考員認小紅書洩DSE試題還押候判　稱欲拓補習生意

一名文憑試監考員承認把答題簿上載至小紅書，違反《考評局條例》違反保密規定罪。(資料圖片)

今年4月中，一名應屆文憑試女監考員在考試結束後，涉嫌將英文科聆聽卷的空白答題簿上傳到社交媒體小紅書，她今日(25日)在東區裁判法院承認違反《香港考試及評核局條例》下的違反保密規定罪，主任裁判官蘇文隆把案押後至10月9日判刑，以索取被告背景報告，被告期間需要還押。案情透露被告打算開展網上教學生意，因而犯案。

案情指，23歲被告劉冠希案發時是黃大仙一間中學的教學助理，4月13日在區內另一間中學出任英文科卷三監考員，被告簽署了保密規定，承諾嚴格保密所得資料。考評局助理經理在同月16日看到小紅書上有人以「Ms.lucy」帳戶發布涉案試卷，報案處理，該帖文在警方調查時已被移除，警方從其他社交媒體渠道查看帖文截圖。涉案用戶自我介紹寫上「香港教育諮詢」、「新來港插班生拔尖補底」，帖文表示「監考結束，大家進來看看考的怎樣」，又問選擇了「B1」還是「B2」卷等。

被告之後向考評局自首，考評局同日通知警方到場。被告在警誡錄影會面中，表示拿取多餘的答題簿後，掃描後發佈到個人帳戶與學生分享，承認帳戶由她管有和控制，動機是想開展網上教學生意，另確認有簽署保密協定。

官質疑涉盜竊 辯方：沒條文規定不許把試卷帶回家

裁判官蘇文隆關注被告是否涉盜竊試卷以便日後開補習社，辯方回應指被告有開補習社計劃，但稱上載試卷不涉收費，亦沒有條文規定不許把涉案試卷帶回家。蘇官把案押後至下月9日判刑，以索取被告背景報告，被告期間需還押。