23歲港女遊東京失蹤4日 友人︰已尋回 身處日警署

一名23歲香港女子在日本東京旅遊離開民宿後與同行朋友失聯，更沒有按原定上周五(28日)返港。其親友分別於日本及本港報案，並透過網上發文尋人。事主日前曾在社交平台帖文，指遊日期間，不斷遭陌生人搭訕。事隔4日，其同行友昨發文指，獲悉對方安全，並身處日本警署，事件詳情有待了解。



據悉姓李事主與姓蔡友人上月14日到東京旅遊，同住豐島區民宿，原定上周五晚上9時15分離日返港。返港前一日、即上周四雙方分開行程，女事主擬「浸多次溫泉」計劃去水療中心，同行友人則到訪其他景點。友人當日早上10時許出門時發現事主仍在房內熟睡，至下午4時曾透過即時通訊軟件聯絡事主不果，返回民宿時，卻見事主仍未查看通訊軟件的訊息，心感不妙下往當地警署尋求協助，但警方指要失蹤24小時後才可報案。友人亦透過其他朋友在香港向入境處求助，並於翌日再在當地報警。