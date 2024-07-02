23歲港女遊東京失蹤4日 友人︰已尋回 身處日警署

一名23歲香港女子在日本東京旅遊離開民宿後與同行朋友失聯，更沒有按原定上周五(28日)返港。其親友分別於日本及本港報案，並透過網上發文尋人。事主日前曾在社交平台帖文，指遊日期間，不斷遭陌生人搭訕。事隔4日，其同行友昨發文指，獲悉對方安全，並身處日本警署，事件詳情有待了解。
據悉姓李事主與姓蔡友人上月14日到東京旅遊，同住豐島區民宿，原定上周五晚上9時15分離日返港。返港前一日、即上周四雙方分開行程，女事主擬「浸多次溫泉」計劃去水療中心，同行友人則到訪其他景點。友人當日早上10時許出門時發現事主仍在房內熟睡，至下午4時曾透過即時通訊軟件聯絡事主不果，返回民宿時，卻見事主仍未查看通訊軟件的訊息，心感不妙下往當地警署尋求協助，但警方指要失蹤24小時後才可報案。友人亦透過其他朋友在香港向入境處求助，並於翌日再在當地報警。
事主6日前曾在社交平台分享，在東京旅遊期間「差唔多日日比(俾)人搭訕」，著她一起行街飲酒，更甚約她去酒店，更指「特別係新宿，真係行5步就比(俾)啲日本人問」。更有帖文附上搭訕男子持手機的照片，照片顯示︰男子使用Google翻譯指可為其介紹陪酒工作。
而事主同行友人亦指，事主不時會被陌生人搭訕；又提醒市民到日本東京旅遊，無論澀谷人流密集或較少人景點，均要注意人身安全，宜與同伴同行，即使看手機亦要留意周邊環境。事主失聯多日昨傳來好消息，友人透過社交網站透露，事主已安全，並身處日本警署。
入境處指，已透過外交部公署及駐日本大使館了解及跟進，正按求助人意願提供適切意見及協助。