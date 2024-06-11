23歲男倒斃北區醫院外 警拘32歲無業漢檢涉案私家車

北區醫院對開上周六(8日)發生命案。一名男子被發現倒臥地上，身上布滿瘀傷，途人發現報警。警方翻查閉路電視發現，事主由兩名男子抬落地棄於醫院外；認為事有可疑，跟進調查後於周日(9日)晚在八鄉一空地尋獲疑涉案車輛，拘捕一名32歲無業漢，並相信有黑社會背景。警方昨表示，死者身上有多處鈍物襲擊及拳打腳踢的傷勢，會調查案件動機、被捕人與事主關係，正追緝其他涉案人士。

23歲姓黃死者，無業，生前居於秀茂坪區，法醫初步檢查發現，他身上有多處鈍物襲擊或拳打腳踢造成的傷勢，相信他於6月8日凌晨死亡，真正死因有待驗屍後確定。