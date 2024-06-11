23歲男倒斃北區醫院外 警拘32歲無業漢檢涉案私家車

北區醫院對開上周六(8日)發生命案。一名男子被發現倒臥地上，身上布滿瘀傷，途人發現報警。警方翻查閉路電視發現，事主由兩名男子抬落地棄於醫院外；認為事有可疑，跟進調查後於周日(9日)晚在八鄉一空地尋獲疑涉案車輛，拘捕一名32歲無業漢，並相信有黑社會背景。警方昨表示，死者身上有多處鈍物襲擊及拳打腳踢的傷勢，會調查案件動機、被捕人與事主關係，正追緝其他涉案人士。
23歲姓黃死者，無業，生前居於秀茂坪區，法醫初步檢查發現，他身上有多處鈍物襲擊或拳打腳踢造成的傷勢，相信他於6月8日凌晨死亡，真正死因有待驗屍後確定。
新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几昨交代案情表示，警方於6月8日清晨5時45分接報，指在北區醫院對開保健路發現一名昏迷男子倒臥在路旁，由救護車送院後延至清晨6時41分證實不治。由於死者身上有可疑傷勢，將案件列作「謀殺」交由新界北總區重案組第一隊調查。
鄧翊几稱，警方翻查大量閉路電視及深入調查，瞬即鎖定一輛涉案深色私家車，相信是用作運送及棄置死者在北區醫院外。警方於6月9日晚上約7時接獲市民報案，稱有一可疑車輛泊於八鄉黃竹園村，探員到場調查，相信該車涉案，並懷疑犯案時套上假車牌，在車廂內發現血跡及一支電槍，政府化驗所將作檢驗。警方當晚7時45分，在天水圍拘捕一名32歲無業男子，並相信有黑社會背景。消息指，被捕男子為涉案車輛的車主。
警方估計仍有涉案人士在逃，會循犯案動機、死者背景及從事活動等多面繼續調查，如是否涉及金錢糾紛，呼籲市民如目擊或對此宗謀殺案有任何消息，可致電24小時熱線5467 7518與新界北總區重案組聯絡。