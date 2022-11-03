23歲運輸工認強迫12歲男童口交及手淫等5罪 還柙至11月30日作求情及判刑

23歲男運輸工人，去年初在元朗洪水橋殘廁內要12歲男童為自己手淫，並把過程拍下，月後又在車上強迫他口交，亦替男童口交指其勃起，最終把男童精液吞掉。該運輸工今日（3日）在區域法院承認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品及刑事恐嚇共5罪。法官游德康指，被告自13歲起對兒童作不雅行為，此後在這些年間反反覆覆干犯非禮案件，法庭有責任保障社會，因此要求索取被告最新的心理報告，並表示明白事主父親不忍揭兒子瘡疤而拒絕作創傷評估的意願，但無論如何對事主造成傷害是肯定的。案件押後至11月30日作求情及判刑，期間會索取報告；被告續還柙

控罪指，被告趙康勝又名趙康辰及趙威，被控於2021年1月某日，在洪水橋洪福邨洪福商場地下暢通易達洗手間；於2021年7月某日，在洪水橋洪順路丹桂村路花園暢通易達洗手間；以及於2021年10月23日，在洪水橋石埗路公廁旁的一部車輛上，向年齡在16歲以下的男童X作出嚴重猥褻行為。被告另被控於2021年1月底某日製作兒童色情物品，即描畫X的錄影；及於10月26日香港威脅X而意圖使他受驚。

強迫男童替其口交 事後給予100元對方買東西吃

案情指，被告與花名「檸檬」的12歲男童X於2020年10月透過朋友認識，2人偶爾會以WhatsApp通訊和致電聊天。2021年1月，被告着X外出用膳和一起踏單車，隨後被告跟隨X進入涉案商場地下的殘廁，當X脫下褲子時，被告觸碰其陰莖數次，又捉住他的手放在自己陰莖上手淫。被告把犯案過程拍下和拉低X的口罩，X曾移開被告的手和遮蓋自己的臉，並表明不情願。被告事後給X和共同朋友各100元買東西吃。

同年7月中，被告再約X兜風，但要求他進入另一殘廁替自己手淫和口交，X於是照辦，過程中被告勃起。當X在吸吮被告的陰莖時，被告托着他的頭表示若X令自己舒服，會送他一對球鞋作為禮物。約3個月後，X經已13歲，被告在X學校等他，並載他陪同自己送貨，當被告將輕型貨車停泊後，被告從司機位靠近X，再次要求他手淫和口交，被告亦有替X口交，X最終勃起，被告把其精液吞掉。被告無就此作罷，繼而以WhatsApp聯絡向X稱「你係唔葡（蒲）頭啦嘛」、「你啲相同片」、「幫你印出嚟 貼喺學校」。被告於10月28日被捕，他在警誡下承認犯案，但稱不知道X年紀，他WhatsApp上提到的相及影片是指X踏單車的過程。