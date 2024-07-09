24小時通道設餐盒回收機 每次回收即享foodpanda優惠券 中環街市譚筱頴：從「中」宣揚可持續發展 助餐飲業走向更環保商業模式

你習慣食肆「走塑」的生活了嗎？堂食及外賣禁止使用即棄塑膠餐具規例實施至今兩個月，社會對於非塑膠即棄餐具的討論仍然熾熱，食肆「走塑」對於消費者體驗而言，可能弊多於利，更出現取消「走塑」的聲音。推動「走塑」是希望鼓勵市民建立自備餐具習慣，棄用即棄餐具，實行源頭減廢。不過，對於「唔使急，最緊要快」的港人而言，實踐「環保」的同時，「便利」亦是必不可少的考量因素。位處核心商業區的中環街市，自2021年8月完成活化重開以來，一直積極與不同團體合作，推廣環保，其中包括於2022年起參與由環境及自然保育基金資助，foodpanda香港與世界自然基金會香港分會（WWF）合作推出的可重用餐盒計劃。

座落鬧市獨特公共空間 中西文化匯聚優勢提高接受程度

有別於一般的商場或休憩空間，中環街市作為已有80年歷史的三級歷史建築物，經活化後既保留歷史回憶，亦充滿新時代活力元素，屹立於鬧市之中，自然成為獨特的公共空間。

中環街市總經理譚筱頴（Gina）強調，華懋集團的營運方針在於遵循人、繁榮和環境（3P）三大原則，視社會責任和環境保護，與企業利潤同等重要，特別在環境（Planet）方面，中環街市更是擔當著重要的宣傳角色：「中環本來就是一個中西文化匯聚的地方，而中環街市正正位處其心臟地帶，每日遊走於此的，有區內企業或機構的人員，亦有本地居民及外地遊客，令到中環街市成為中西文化交流的集中地。憑藉這個優勢，我們不難發現，他們較為願意去了解及接受『環保』概念；當然，中環街市優越的地理位置，也能夠方便他們透過場內設施及商戶等踏出第一步，嘗試實踐環保。」