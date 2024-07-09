24小時通道設餐盒回收機 每次回收即享foodpanda優惠券 中環街市譚筱頴：從「中」宣揚可持續發展 助餐飲業走向更環保商業模式

你習慣食肆「走塑」的生活了嗎？堂食及外賣禁止使用即棄塑膠餐具規例實施至今兩個月，社會對於非塑膠即棄餐具的討論仍然熾熱，食肆「走塑」對於消費者體驗而言，可能弊多於利，更出現取消「走塑」的聲音。推動「走塑」是希望鼓勵市民建立自備餐具習慣，棄用即棄餐具，實行源頭減廢。不過，對於「唔使急，最緊要快」的港人而言，實踐「環保」的同時，「便利」亦是必不可少的考量因素。位處核心商業區的中環街市，自2021年8月完成活化重開以來，一直積極與不同團體合作，推廣環保，其中包括於2022年起參與由環境及自然保育基金資助，foodpanda香港與世界自然基金會香港分會（WWF）合作推出的可重用餐盒計劃。
座落鬧市獨特公共空間 中西文化匯聚優勢提高接受程度
有別於一般的商場或休憩空間，中環街市作為已有80年歷史的三級歷史建築物，經活化後既保留歷史回憶，亦充滿新時代活力元素，屹立於鬧市之中，自然成為獨特的公共空間。
中環街市總經理譚筱頴（Gina）強調，華懋集團的營運方針在於遵循人、繁榮和環境（3P）三大原則，視社會責任和環境保護，與企業利潤同等重要，特別在環境（Planet）方面，中環街市更是擔當著重要的宣傳角色：「中環本來就是一個中西文化匯聚的地方，而中環街市正正位處其心臟地帶，每日遊走於此的，有區內企業或機構的人員，亦有本地居民及外地遊客，令到中環街市成為中西文化交流的集中地。憑藉這個優勢，我們不難發現，他們較為願意去了解及接受『環保』概念；當然，中環街市優越的地理位置，也能夠方便他們透過場內設施及商戶等踏出第一步，嘗試實踐環保。」
Gina舉例，foodpanda與WWF合作的可重用餐盒計劃下的專用餐盒回收機，目前設於中環街市二樓24小時通道內，希望透過善用人來人往的通道當眼處，增加市民認識及接觸此計劃的機會，同時亦有助提升回收率。她坦言，參與計劃至今，可重用餐盒的回收率約40%，「雖然這個數字看起來一定是有很大進步的空間，但你會發現，若能從開始到現在一直維持在這個水平，其實就代表大家是可以接受『環保』這一回事。」
foodpanda 與 WWF 合作的可重用餐盒回收機使用流程：
沉浸式宣傳與推廣 由餐飲商戶至消費者層面落實源頭減廢
除了參與foodpanda與WWF合作的可重用餐盒計劃外，Gina表示中環街市內亦設有其他分類回收機器，亦會曾與「綠在區區」合作設置回收點、舉行環保工作坊，以及配合華懋集團的「如心賞 CCG Hearts」會員獎賞計劃，鼓勵參與好心行動，賺積分換獎賞，持續推行環保。
值得一提的是，位於中環街市地下的中環食坊（Dining Ground）是區內少數僅提供可重用餐具的堂食美食集中地，並設有中央洗碗房，統一處理中環食坊內所有食肆可重用餐具的清潔工作。Gina認為，「便利」對於食肆支持「環保」非常重要，針對餐飲商戶「請人難」的痛點，從行政及配套方面著手，讓商戶了解到使用可重用餐具的可行性：「這是一個互利共贏的模式，從企業對企業、企業對消費者、消費者對企業的層面，協助他們過度並盡早摒棄使用即棄餐具，鼓勵消費者建立自備餐具的習慣，同時助餐飲業走向更環保商業模式。下一步我們當然希望在外賣方面繼續努力，例如鼓勵更多中環食坊的餐飲商戶參與foodpanda與WWF的可重用餐盒計劃，以中環街市作為區內推動可持續發展核心，進一步拓展源頭減廢。」