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2024-07-09 17:00:00

24小時通道設餐盒回收機 每次回收即享foodpanda優惠券 中環街市譚筱頴：從「中」宣揚可持續發展 助餐飲業走向更環保商業模式

資料由客戶提供

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中環街市總經理譚筱頴（Gina）指，中環街市優越的地理位置，能夠方便市民踏出第一步，嘗試實踐環保。

中環街市總經理譚筱頴（Gina）指，中環街市優越的地理位置，能夠方便市民踏出第一步，嘗試實踐環保。

你習慣食肆「走塑」的生活了嗎？堂食及外賣禁止使用即棄塑膠餐具規例實施至今兩個月，社會對於非塑膠即棄餐具的討論仍然熾熱，食肆「走塑」對於消費者體驗而言，可能弊多於利，更出現取消「走塑」的聲音。推動「走塑」是希望鼓勵市民建立自備餐具習慣，棄用即棄餐具，實行源頭減廢。不過，對於「唔使急，最緊要快」的港人而言，實踐「環保」的同時，「便利」亦是必不可少的考量因素。位處核心商業區的中環街市，自2021年8月完成活化重開以來，一直積極與不同團體合作，推廣環保，其中包括於2022年起參與由環境及自然保育基金資助，foodpanda香港與世界自然基金會香港分會（WWF）合作推出的可重用餐盒計劃。

 

座落鬧市獨特公共空間 中西文化匯聚優勢提高接受程度

有別於一般的商場或休憩空間，中環街市作為已有80年歷史的三級歷史建築物，經活化後既保留歷史回憶，亦充滿新時代活力元素，屹立於鬧市之中，自然成為獨特的公共空間。

中環街市總經理譚筱頴（Gina）強調，華懋集團的營運方針在於遵循人、繁榮和環境（3P）三大原則，視社會責任和環境保護，與企業利潤同等重要，特別在環境（Planet）方面，中環街市更是擔當著重要的宣傳角色：「中環本來就是一個中西文化匯聚的地方，而中環街市正正位處其心臟地帶，每日遊走於此的，有區內企業或機構的人員，亦有本地居民及外地遊客，令到中環街市成為中西文化交流的集中地。憑藉這個優勢，我們不難發現，他們較為願意去了解及接受『環保』概念；當然，中環街市優越的地理位置，也能夠方便他們透過場內設施及商戶等踏出第一步，嘗試實踐環保。」

foodpanda與WWF合作的可重用餐盒計劃下的專用餐盒回收機設於中環街市二樓24小時通道內。

foodpanda與WWF合作的可重用餐盒計劃下的專用餐盒回收機設於中環街市二樓24小時通道內。

可重用餐盒由可以回收的食用級PP（5號塑膠）製成。據數據顯示，當一個可重用餐盒被重覆使用16次或以上，其累積之碳排放量已較分別使用16個即棄餐盒為少。而計劃下每一個餐盒可至少使用100次。

可重用餐盒由可以回收的食用級PP（5號塑膠）製成。據數據顯示，當一個可重用餐盒被重覆使用16次或以上，其累積之碳排放量已較分別使用16個即棄餐盒為少。而計劃下每一個餐盒可至少使用100次。

Gina舉例，foodpanda與WWF合作的可重用餐盒計劃下的專用餐盒回收機，目前設於中環街市二樓24小時通道內，希望透過善用人來人往的通道當眼處，增加市民認識及接觸此計劃的機會，同時亦有助提升回收率。她坦言，參與計劃至今，可重用餐盒的回收率約40%，「雖然這個數字看起來一定是有很大進步的空間，但你會發現，若能從開始到現在一直維持在這個水平，其實就代表大家是可以接受『環保』這一回事。」

 

foodpanda 與 WWF 合作的可重用餐盒回收機使用流程：

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用戶可於foodpanda的50多間合作餐廳上選擇有提供可重用餐盒的菜式，外賣速遞及外賣自取均可適用。確認訂單後需繳付港幣$10作按金。用膳後，顧客帶同已清理好的容器到指定的收集點，拍下八達通即可開始進行餐盒回收。 掃瞄餐盒蓋上的二維碼，回收機閘門便會自動開啟。 放入需要回收的餐盒，電子屏幕隨即會顯示成功回收之餐盒數目。 成功回收餐盒後，顧客能即時以八達通取回按金，而每退回一個容器即可獲得港幣15元的foodpanda電子優惠券。計劃下的可重用餐盒均由gategroup Solutions根據全球食品安全標準和國際標準的世界食品安全指南進行消毒及清潔。清洗完成的餐盒會以已消毒的密封儲藏箱送回至餐廳或餐盒借用機。

沉浸式宣傳與推廣 由餐飲商戶至消費者層面落實源頭減廢

除了參與foodpanda與WWF合作的可重用餐盒計劃外，Gina表示中環街市內亦設有其他分類回收機器，亦會曾與「綠在區區」合作設置回收點、舉行環保工作坊，以及配合華懋集團的「如心賞 CCG Hearts」會員獎賞計劃，鼓勵參與好心行動，賺積分換獎賞，持續推行環保。

中環街市地下的中環食坊（Dining Ground）是區內少數僅提供可重用餐具的堂食美食廣場。

中環街市地下的中環食坊（Dining Ground）是區內少數僅提供可重用餐具的堂食美食廣場。

值得一提的是，位於中環街市地下的中環食坊（Dining Ground）是區內少數僅提供可重用餐具的堂食美食集中地，並設有中央洗碗房，統一處理中環食坊內所有食肆可重用餐具的清潔工作。Gina認為，「便利」對於食肆支持「環保」非常重要，針對餐飲商戶「請人難」的痛點，從行政及配套方面著手，讓商戶了解到使用可重用餐具的可行性：「這是一個互利共贏的模式，從企業對企業、企業對消費者、消費者對企業的層面，協助他們過度並盡早摒棄使用即棄餐具，鼓勵消費者建立自備餐具的習慣，同時助餐飲業走向更環保商業模式。下一步我們當然希望在外賣方面繼續努力，例如鼓勵更多中環食坊的餐飲商戶參與foodpanda與WWF的可重用餐盒計劃，以中環街市作為區內推動可持續發展核心，進一步拓展源頭減廢。」

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Gina期望在堂食層面之外，鼓勵更多中環食坊的餐飲商戶參與foodpanda與WWF的可重用餐盒計劃，進一步拓展源頭減廢。

Gina期望在堂食層面之外，鼓勵更多中環食坊的餐飲商戶參與foodpanda與WWF的可重用餐盒計劃，進一步拓展源頭減廢。