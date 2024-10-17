24歲內地女認用康乃爾假學歷報港大碩士 判囚17周即遣返內地

香港大學經管學院早前揭發有碩士生涉以假學歷申請入學，其中一名24歲內地女子向港大訛稱自己是美國康乃爾大學數學系學士，以假學歷報讀港大金融碩士課程。涉案女子今早於東區裁判法院承認「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，餘下1項控罪獲撤。裁判官判刑時斥被告不能妄想可瞞天過海，判囚17周，但因被告已由6月22日開始還柙，故即時獲釋並遣返內地。

持雙程證被告吳霖薈報稱無業，被控一項「以欺騙手段取得服務」罪，指被告於去年9月1日至今年6月20日之間，以欺騙手段向香港大學訛稱自己是美國康乃爾大學數學學士，不誠實地取得香港大學金融碩士的教育及教導服務；另一項「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，指她於去年5月10日或該日前後，為取得來港就讀的入境證，申請時訛稱自己於2016年9月至2020年6月在康乃爾大學就讀。

實於上海杉達學院畢業

裁判官曾宗堯判刑指本案控罪嚴重，即時監禁無可避免，指被告於上海杉達學院畢業，訛稱自己為康乃爾大學數學系學士，「不能妄想自己可以瞞天過海」，港大曾發電郵予康乃爾大學，確認被告未曾就讀，遂判處監禁17周，但因被告已由6月22日開始還柙，故可即時釋放遣返內地。

父母望女成才找中介「幫忙」 收到假學歷文件默許簽署

辯方引述父母求情信指，他們有良好家庭背景，家庭經營貿易生意，生活無憂無慮，父母因望女成才，主動找中介幫忙報讀港大，雖然父母沒主動要求中製作假學歷文件，但被告收到文件後默許簽署，承認犯下彌天大錯，付上沉重代價。辯方指被告留下案底已對她到海外升學造成障礙，冀法庭盡量輕判處理。