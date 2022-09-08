24歲印傭認故意襲擊1歲少主 官指遭中介剝削非藉口判囚12周

24歲印傭今年1月及2月期間拍打及推拉僱主1歲女童的頭部，案件今日於九龍城裁判法院首次提堂，被告承認一項對所看管兒童或少年人故意襲擊或虐待罪，署理主任裁判官黃雅茵指女童幸運地沒有受到更嚴重的傷害，即使被告面對中介公司的剝削，亦不能成為襲擊無辜女童的藉口，遂判處她監禁12周。

被告DIKA Putri-lestari，被控於2022年1月27日與2022年2月5日之間，首尾兩日包括在内，在香港九龍黃大仙的一個單位內身為超過16歲而對一名1歲3個月的兒童，即女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊或虐待該女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的健康損害。

辯方求情指，被告在香港的工作體驗並不愉快，中介公司原本承諾有4,600元的月薪，但來港後數月，每月也只有600元，使她未能往印尼寄足夠的錢而被丈夫投訴，她亦十分掛念3歲的兒子。辯方續指，女童並未受到嚴重的傷害，被捕後雖在警誡下保持沉默，但十分配合警察錄口供。惟黃官指，被告被中介公司剝削不是襲擊女童藉口，而被告的日常工作亦包括照顧女童，從閉路電視片段可見，被告會推拉女童頭部，女童只是因幸運而未受到嚴重傷害，遂以監禁18周作量刑起點，因被告認罪而獲扣減三分之一刑期，終判處印傭監禁12周。

案情指，女童父親發現女童被觸碰頸部時會哭泣，查看房間閉路電視片段後，發現今年1月及2月，被告共襲擊女童6次，包括在抱着女童睡覺時突然把其頭部拉向另一邊、在女童枕着被告胸膛睡覺時推其頭部使她的頸失去支撐而搖動，被告每次在襲擊女童後均表現平靜，更有數次會繼續看手機。被告被捕後在警誡下保持沉默。女童的醫療報告顯示，雖然她沒有嚴重的傷勢，但診斷其頭部有挫傷，醫生在觸碰女童頭部時亦發現她感到痛楚。