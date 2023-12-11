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2023-12-11 17:44:43

24歲女醉客酒店內「斷片」被強姦 中環酒吧東主否認今開審

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24歲女醉客酒店內「斷片」被強姦 中環酒吧東主否認今開審

24歲女醉客酒店內「斷片」被強姦 中環酒吧東主否認今開審。（資料圖片）

27歲酒吧男東主涉前年安排24歲新相識醉女郎到附近酒店休息後，將她強姦，女方翌早發現自己全身赤裸。涉案酒吧東主否認強姦罪，案件今於43女陪審團席前開審。

被告與X當日首次見面

控方開案陳詞指，案發當日X在與家人飲酒作樂後，與兩名男友人在中環會面，男友人帶她去被告經營的Rift Soho酒吧。被告與X首次見面，並請3人飲酒後，X最終不勝酒力，前往廁所嘔吐，然後攤坐在沙發上。

X向友人哭訴「斷片」後「俾男人搞」

被告要求他們不要在酒吧攤坐，建議他們到鄰近酒店休息，並支付近400元房租。兩名男友人扶XSoho Hotel某室後，放置X到床上休息後，兩名男友人約在凌晨3時許各自離場回家，被告則回酒吧繼續工作。被告約於凌晨5時許回到酒店房間，X翌早醒來發覺自己全身赤裸，在旁的被告則下身赤裸，X指她當時感到下體不適，看到地上有安全套包裝紙，心感害怕並穿衣離去。X向朋友哭訴她「斷片」後「俾男人搞」，認為自己「好污糟」。

酒店房內兩個安全套均有被告與X的DNA

酒店職員執拾房間時找到兩個使用過的安全套、3張使用過的紙巾等，X報警處理，警方發現兩個安全套內均有被告與X的DNA，另有被告的精液，X的胸罩內則被驗出有被告的唾液。控方指X被驗出陰唇損傷，或許是案發當日由被告手指或勃起的陽具弄傷。控方認為被告明知X醉酒，特意折返酒店房間，脫去女方衣物，親吻女方乳房，兩度戴上安全套插入女方陰道，強行抽插並射精。

現年29歲的男被告蕭X亮被控於2021523日，在中環伊利近街16Soho Hotel強姦女子X

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