24歲無業男收騙款　洗黑錢罪成判囚39個月

一名案發時年齡為24歲姓鄭本地男子今日（27日）在區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判處監禁39個月。



案情顯示，警方於2024年4月9日接獲報案，指一名長者懷疑接獲騙徒來電，對方冒認為其家人並聲稱需要現金周轉。受害人按指示轉賬約5萬元至一個銀行戶口。其後騙徒再向受害人索取金錢，受害人到銀行提取約10萬元時，銀行職員懷疑該名長者受騙，遂協助他報案。屯門警區刑事調查隊第六隊經調查後，同日於屯門區以涉嫌「詐騙」拘捕該名企圖向受害人收取騙款的姓鄭本地男子。經深入調查及徵詢法律意見後，以一項「串謀詐騙」罪及一項「洗黑錢」罪的交替控罪起訴該名男子。