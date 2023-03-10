24歲無業男涉將土製燃燒裝置投進禮賓府縱火　認罪還柙候判

禮賓府在2021年7月1日凌晨，遭人投擲易燃物縱火。一名24歲無業男事後於馬鞍山寓所被捕，今(10日)於區域法院承認1項縱火罪，還押至3月31日求情和判刑，以待索取背景和心理報告。
警方當場檢獲10罐易燃物
被告王俊彥，被控於2021年7月1日在香港島上亞厘畢道香港禮賓府，無合理辯解而用火損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即禮賓府近下亞厘畢道的植披。案情指，案發當日凌晨約1時半，禮賓府外站崗的紀律人員，聽到後山傳來爆炸聲，隨即前往查看，發現有植披起火，該片植披與禮賓府相距約20米。
警方在現場發現6個「打邊爐」用的的氣罐、2個白電油空罐，以及2個松節水金屬罐，全部有燒過的痕跡。經化驗後發現有煤油殘留物，炸彈處理主任認為屬土製燃燒裝置殘骸。而其中1個松節水金屬罐上，發現有被告指紋，警方亦在禮賓府面向下亞厘畢道的鐵絲網上，檢獲1對手套，右手手套驗出被告DNA。
筆記載有警崗數目、沙林毒氣方程式
警方在案發翌日上門拘捕被告，當時被告雙手前臂、手腕和雙膝有多處擦傷。警誡下，被告承認他在7月1日有到過禮賓府。警方檢取被告案發時穿的衣服和黑色背囊，及在背囊內發現噴漆、多用途刀、4個打火機和2盒火柴。
同時，警方在其寓所亦發現1本筆記簿，當中記錄了25個名字，包括時任特首、政府官員、立法會議員、建制派支持者和其家人，以及部份人的個人資料和住址，以及禮賓府警崗數目、閉路電視鏡頭位置和周邊環境等資料、製造土製燃燒裝置的物品清單，以及製成沙林毒氣化學方程式。至於被告手機和電腦，亦同有爆炸、炸彈、偷聽器和逃避刑事調查等搜尋紀錄。