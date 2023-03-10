24歲無業男涉將土製燃燒裝置投進禮賓府縱火　認罪還柙候判

禮賓府在2021年7月1日凌晨，遭人投擲易燃物縱火。一名24歲無業男事後於馬鞍山寓所被捕，今(10日)於區域法院承認1項縱火罪，還押至3月31日求情和判刑，以待索取背景和心理報告。

警方當場檢獲10罐易燃物

被告王俊彥，被控於2021年7月1日在香港島上亞厘畢道香港禮賓府，無合理辯解而用火損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即禮賓府近下亞厘畢道的植披。案情指，案發當日凌晨約1時半，禮賓府外站崗的紀律人員，聽到後山傳來爆炸聲，隨即前往查看，發現有植披起火，該片植披與禮賓府相距約20米。

警方在現場發現6個「打邊爐」用的的氣罐、2個白電油空罐，以及2個松節水金屬罐，全部有燒過的痕跡。經化驗後發現有煤油殘留物，炸彈處理主任認為屬土製燃燒裝置殘骸。而其中1個松節水金屬罐上，發現有被告指紋，警方亦在禮賓府面向下亞厘畢道的鐵絲網上，檢獲1對手套，右手手套驗出被告DNA。