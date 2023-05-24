24歲青年無牌管有槍械及彈藥罪成　重囚9年9個月

警方於2018 年除夕在紅磡截停一名20歲男子，並在其寓所發現管有2支手槍、3個滅聲器和近900發子彈，他否認一項「無牌管有槍械及彈藥」。5女2男陪審團昨退庭商議近十小時後，以大比數5比2裁定被告罪成，但裁定被告只是管有其中12盒子彈，即不少於424粒子彈。高院暫委法官游德康指，子彈放置的位置沒有上鎖，落入不法之徒手中的風險極大，經考慮後判囚9年9個月。
求情：只因誤信朋友
辯方大律師陸偉雄求情時指，被告一直品行良好、努力讀書、樂於助人，喜愛巴士及野戰遊戲，犯下本案只因誤信朋友，屬於不幸事件。被告因本案已還押4年4個月，在獄中沒有虛度光陰，致力提升英語水平，做運動鍛鍊身體。被告坦然接受定罪，希望法庭盡量輕判，好讓他早日獲釋，以追趕失去的光陰，與家人團聚，重拾學業及重投社會。
現年24歲被告梁頌仁（案發時20歲，無業），被控一項無牌管有槍械及彈藥罪。控罪指，被告於 2018 年12月31日，在紅磡黃埔花園百合苑某單位內，無牌管有2支手槍、3支滅聲器及899粒子彈。
法官：加密通訊軟件反映暗黑意圖
案情指，案發當日，偵緝警員10802與同行警員截停並拘捕被告，被告在警誡下回應，「阿sir，我啲槍全部wargame（野戰）舖買，好好地放喺自己屋企，咁都犯法？」警方其後兩度帶被告到其住所搜屋，先後搜出兩支手槍、3個滅聲器，以及內有25發子彈的3個彈夾、21盒共889發子彈、3個不同顏色的頭套。被告在警誡下解釋，上述物品由「Terrence」經「阿高」轉交給他，「阿高」稱物件均是合法。
被告隨後自願在沒有律師陪同下錄影會面，自稱在2017年底認識「阿高」。「阿高」在2018年8月及12月，先後將屋內被搜出的物品交給他，當時「阿高」聲稱物品是道具。游官指，被告與「阿高」以加密通訊軟件wire溝通，程式會自動刪除對話紀錄，加強二人溝通的隱秘程度，增添警方的調查難度，反映他們背後的暗黑意圖。惟考慮被告案發時20歲、患亞氏保加症、初犯、在審訊後被定罪等因素，判處被告監禁9年9個月。