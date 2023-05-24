24歲青年無牌管有槍械及彈藥罪成　重囚9年9個月

警方於2018 年除夕在紅磡截停一名20歲男子，並在其寓所發現管有2支手槍、3個滅聲器和近900發子彈，他否認一項「無牌管有槍械及彈藥」。5女2男陪審團昨退庭商議近十小時後，以大比數5比2裁定被告罪成，但裁定被告只是管有其中12盒子彈，即不少於424粒子彈。高院暫委法官游德康指，子彈放置的位置沒有上鎖，落入不法之徒手中的風險極大，經考慮後判囚9年9個月。

求情：只因誤信朋友

辯方大律師陸偉雄求情時指，被告一直品行良好、努力讀書、樂於助人，喜愛巴士及野戰遊戲，犯下本案只因誤信朋友，屬於不幸事件。被告因本案已還押4年4個月，在獄中沒有虛度光陰，致力提升英語水平，做運動鍛鍊身體。被告坦然接受定罪，希望法庭盡量輕判，好讓他早日獲釋，以追趕失去的光陰，與家人團聚，重拾學業及重投社會。

現年24歲被告梁頌仁（案發時20歲，無業），被控一項無牌管有槍械及彈藥罪。控罪指，被告於 2018 年12月31日，在紅磡黃埔花園百合苑某單位內，無牌管有2支手槍、3支滅聲器及899粒子彈。