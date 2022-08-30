25歲學生涉中大圖書館廁所偷拍兩女子 認罪准擔保至9月13日候判

一名25歲學生涉嫌於今年6月在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館女廁內偷拍兩名女子，被控兩項窺淫罪。他今日（30日）於沙田裁判法院承認兩項窺淫罪，獲准擔保至9月13日判刑，期間索取感化及社會服務令報告。由於被告另涉一宗非禮案，並在該案簽保守行為期間干犯本案，署理主任裁判官張志偉下令他需交出違反簽保令的2,000元罰金。



案情指，被告吳文諾，被控於2022年6月25日，在香港新界沙田馬鞍山大埔公路馬料水段香港中文大學新亞書院錢穆圖書館地下女廁內暗中為了拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝女子X的私密部位，（或）女子X進行私密作為，而該女子X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會該女子X是否同意被他拍攝。他另被控於同日同地暗中為了拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝女子Y的私密部位，（或）女子Y進行私密作為，而該女子Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及該被告不理會該女子Y 是否同意被他拍攝。