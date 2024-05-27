25萬公屋租戶資產申報表 收回27% 約300戶主動交回單位

當局積極打擊濫用公屋，今年4月2日向25萬公屋租戶派發資產申報表，要求在5月底前交回申報表，若有租戶瞞報包括內地物業會被終止租約。房屋署長羅淑佩昨表示，目前只收回27%申報表，料住戶會在最後限期前交回申報表。另外，房委會亦回應了觀塘順利邨治鼠情況，過去半年，共捕捉了83隻老鼠，會持續進行一系列不同工作，全力滅鼠。
羅淑佩昨出席電台節目時表示，截至上周，25萬份申請已收回27%，即合共約6.8萬份；在此輪申報中，已有約300戶主動向房署交回單位。她表示，申報期將於本月底結束，料住戶會在最後階段申報；而收回25萬份申報表後，會到土地註冊處作跟進和配對，以了解有否住戶擁有物業。
接1.2萬濫用公屋舉報
至於舉報濫用公屋，羅淑佩指，由去年9月至今約收到1.2萬份舉報，當中190宗經調查後成功收回單位；而來自物管及保安公司的成功舉報則分別各佔28及8宗，成功舉報的公司將在下次投標獲加分。她又提到，同期在富戶申報所調查的約6.6萬份申報，當中收回190個單位；她指，以成本效益而言，舉報較自行申報更為明顯。
房委會：順利邨半年捉83隻老鼠
另外，鼠患亦是政府近年大力整治的問題。觀塘順利邨有大型垃圾桶放置在垃圾房外面，引來老鼠覓食。房委會昨在社交平台發文表示，過去半年，在順利邨已放置70次鼠餌、53個老鼠籠、2個酒精捕鼠器，並捕捉了83隻老鼠。房委會表示，會重點清除邨內的衛生黑點、加強宣傳教育、執法和巡查力度，透過日常清潔和監察工作全力滅鼠。