26歲前港鐵車長涉公廁侵犯兩男童 遭官取消擔保須還柙

26歲前港鐵男車長在2021年3月及9月，分別在荃灣某兩個公園的廁所內非禮兩名男童，其中一名更是輕微智障的人士，被控猥褻侵犯及作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為共3罪。他今日於荃灣法院承認其中兩項猥褻侵犯罪，餘下一罪則獲准法庭存檔。暫委法官韋漢熙將案件押後至5月17日判刑，為被告索取心理和精神科醫生報告，期間他遭取消擔保，還柙看管。

兩男童不願憶起事件拒絕接受評估

韋官向控方詢問，是否有兩名受害者的創傷報告。控方回應，因兩名男童不願意再憶起事件而拒絕接受評估，但據案例法庭可假定他們曾受到影響。

辯方求情欲索取社服令報告

辯方求情指，現時被告工作於私人顧問公司，為公司提供交通鐵路意見，其僱主亦願意讓被告停薪留職，並希望法庭為索取另外一份社會服務令報告，指出本案控罪沒有量刑指引，被告亦符合索取社會服務令報告的條件，包括沒有案底、家人支持、有良好職業等，加上社服令同樣監控被告進行無償工作，報告可以讓法庭了解被告更多。