26歲前港鐵車長涉公廁侵犯兩男童 遭官取消擔保須還柙

26歲前港鐵男車長在2021年3月及9月，分別在荃灣某兩個公園的廁所內非禮兩名男童，其中一名更是輕微智障的人士，被控猥褻侵犯及作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為共3罪。他今日於荃灣法院承認其中兩項猥褻侵犯罪，餘下一罪則獲准法庭存檔。暫委法官韋漢熙將案件押後至5月17日判刑，為被告索取心理和精神科醫生報告，期間他遭取消擔保，還柙看管。
兩男童不願憶起事件拒絕接受評估
韋官向控方詢問，是否有兩名受害者的創傷報告。控方回應，因兩名男童不願意再憶起事件而拒絕接受評估，但據案例法庭可假定他們曾受到影響。
辯方求情欲索取社服令報告
辯方求情指，現時被告工作於私人顧問公司，為公司提供交通鐵路意見，其僱主亦願意讓被告停薪留職，並希望法庭為索取另外一份社會服務令報告，指出本案控罪沒有量刑指引，被告亦符合索取社會服務令報告的條件，包括沒有案底、家人支持、有良好職業等，加上社服令同樣監控被告進行無償工作，報告可以讓法庭了解被告更多。
韋官隨即拒絕辯方的要求，表明社服令是不適合選項，「唔應該為咗攞報告而攞報告」，認為是合適才會索取。韋官表示，了解到不論在案發前或後，被告有接受精神科治療，過去亦曾確診患有「亞氏保加症」，故擬取消其擔保，以索取各一份心理及精神科醫生報告。並且把被告還押至5月17日判刑。
被告舌舔X陽具約20至30下
案情指，事件一的15歲受害男童X是一名精神上無行為能力的人，在2021年3月10日下午5時左右，X與其弟弟在荃灣海濱公園籃球場打籃球，其後X前往籃球場附近男廁，被告則尾隨，X在男廁內站立時，被告走近X並脫下其長褲及內褲，隨後跪下，舌舔X陽具約20至30下，歷時約10分鐘，X感到害怕，X穿回褲子後，被告再帶X到男廁旁邊的傷殘人士廁所，當X在殘廁內站立時，被告脫下X的長褲及內褲後跪下，舌舔X陽具約20至30下，歷時約10分鐘，X感到害怕。及至下午6時半，X將事件告訴其弟弟，弟弟轉告父母，X的母親則留下X穿過的內褲，沒有清洗。
被告捏了Y的陽具兩下
至於事件二，男童Y為14歲，在同年9月24日下午7時半，Y、其朋友跟4名同學在荃灣公園打籃球，Y之後前往公園男廁小便，期間被告走近用右手捏了Y的陽具兩下，其朋友就進入男廁後，被告馬上逃去，Y後來告知其朋友及同學，眾人隨即尋找被告，終於在男廁附近找到被告，最終把被告制服並報警。被告在警誡下說出「一時衝動才用左手『揸』了Y的陽具一下」。
被告梅浩霖承認於2021年3月10日，在香港新界荃灣怡康街2A號荃灣海濱公園籃球場附近男廁及傷殘人士廁所內，猥褻侵犯15歲男童X；另被控於同年9月24日在香港新界荃灣永順街59號荃灣公園男廁內，猥褻侵犯14歲男童Y。