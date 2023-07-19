26歲男何文田公屋作毒品倉被捕　警檢1850萬元可卡因

一名26歲男子於何文田一個公屋單位被用作毒品倉庫，涉販毒被捕，警方共搜出17公斤懷疑可卡因，市值約1,850萬元。男子在販毒集團充當倉主角色，負責運送毒品，他將被暫控「販運危險藥物」及「阻差辦公」，現正被扣留調查，案件於明日早上在九龍城裁判法院提堂。

男子手持兩個紙袋藏 12 磚懷疑可卡因

警方根據線報同深入調查，昨日（18日）進行反毒品行動，探員昨午在何文田邨截查一名26歲可疑男子，探員表明身份後，該男子作出劇烈反抗，並嘗試逃走。探員將他制服後，並在其手持的兩個紙袋，發現12磚懷疑可卡因，每磚重約1公斤，合共重12公斤。及後，警方將男子押解到他居住的一個何文田公屋單位搜查，再搜獲5公斤懷疑可卡因。該批毒品市值約港幣1,850萬元。警方相信，已成功阻截該一批毒品流入本地市場。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。