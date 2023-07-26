26歲男侍應觀塘爆竊餐廳被捕　揭另涉7案包括舊東家

觀塘一名26歲男侍應爆竊時斷正被捕，揭他另涉7宗爆竊案，包括舊東家！周一（24日）晚上約10時，該名男侍應於觀塘敬業街一間餐廳，偷取收銀機的現金，餐廳負責人透過自己手機看到餐廳的閉路電視發現，立即報警。警員接報後到場，將他拘捕，目前仍然被扣查。警方相信他因為欠債而犯案，相信他是單人犯案，並沒有其他同黨。
揭疑犯另涉7宗盜竊案
觀塘警區重案組第一隊督察余蔚嬋簡述案情稱，警方經調查及情報分析，發現疑犯於7月期間在全港不同地區，包括尖沙咀、油麻地、旺角、長沙灣、觀塘及馬鞍山的餐廳進行爆竊，偷取收銀機現金。疑犯涉及共8間餐廳的爆竊案，每間損失由4,500元至3.6萬元不等，共損失約15.6萬元。當中包括曾經任職的食肆，涉款約15萬元。
疑犯非常了解餐廳運作及防盜措施
余蔚嬋指疑犯任職侍應，非常了解餐廳的運作及防盜措施，專門選擇保安措施低的餐廳，趁餐廳收工時份進行爆竊。並利用其多年於餐廳工作的經驗，有計劃地進行連環爆竊。
警方呼籲商戶安裝閉路電視
警方呼籲商戶，不論是餐廳還是零售商店做好防盜措施，包括安裝閉路電視，鎖好門窗等，避免存放大量現金於商舖。警方重申爆竊屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。警方同時呼籲市民及商戶時刻保持警覺，如發現任何形跡可疑人士，請立刻報案。