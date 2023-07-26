26歲男侍應觀塘爆竊餐廳被捕　揭另涉7案包括舊東家

觀塘一名26歲男侍應爆竊時斷正被捕，揭他另涉7宗爆竊案，包括舊東家！周一（24日）晚上約10時，該名男侍應於觀塘敬業街一間餐廳，偷取收銀機的現金，餐廳負責人透過自己手機看到餐廳的閉路電視發現，立即報警。警員接報後到場，將他拘捕，目前仍然被扣查。警方相信他因為欠債而犯案，相信他是單人犯案，並沒有其他同黨。

揭疑犯另涉7宗盜竊案

觀塘警區重案組第一隊督察余蔚嬋簡述案情稱，警方經調查及情報分析，發現疑犯於7月期間在全港不同地區，包括尖沙咀、油麻地、旺角、長沙灣、觀塘及馬鞍山的餐廳進行爆竊，偷取收銀機現金。疑犯涉及共8間餐廳的爆竊案，每間損失由4,500元至3.6萬元不等，共損失約15.6萬元。當中包括曾經任職的食肆，涉款約15萬元。