26歲男子求推翻暴動罪被駁回　上訴庭：所謂急救員不是有效辯護理由

2019年8月31日港島發生騷亂，26歲運輸工人早前被裁定暴動罪成立，判囚4年，同案其餘6名被告則暴動罪脫。他不服定罪提出上訴，並指被捕時已多次強調他是義務急救員，惟上訴庭今頒布書面判詞重申「在暴動中充當所謂的急救員，本身不是一項有效的辯護理由」，而且他身上只有6條繃帶，身披各種護甲、管有對講機、逃避警方追捕，故唯一合理的推論是他曾參與暴動。上訴庭指其上訴理由無一成立，駁回其上訴，維持原判。

上訴人陳佐豪，被裁定2019 年8 月31 日在記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。法官在判辭指，他們在聆訊中已曾舉例稱，當兩軍對壘時，雙方都可能有正式的醫護兵，而且都會派到前方，但救人不等於中立。

符合暴動罪元素即參與暴動

在現實中，即使某人在騷亂中自我定位為急救員，但只要他的造意和行為都符合暴動罪元素，他就是參與暴動，尤其是這裏所指的行為可以是施行急救，關鍵是這個行為是否可被正確理解為促進、協助或鼓勵其他示威者破壞社會安寧。

另外，上訴庭又指陳佐豪的衣著比起急救員，更似黑衣人，起碼能推斷陳與其他黑衣人同屬一個陣營，有默契地因剛發生過的暴動而逃走，綜合以上各點上訴庭認為上訴理由無一成立，駁回上訴。