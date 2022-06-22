26歲男涉「起底」被捕 網上公開前女友個人資料徵友

一名26歲男子因冒認前女友身分，未經當事人同意下於網上公開前女友個人資料，涉嫌違反俗稱「起底」罪的《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第 64(3A)條，今日於新界東被個人資料私隱專員公署拘捕，現正被扣留調查，私隱公署會繼續調查案件。

公開資料致陌生人聯絡前女友意圖交友

調查顯示，被捕人士與投訴人即其前女友曾短暫交往，但不久後分手。其後，有人於2021年10月下旬至11月中旬期間，先後於4個不同社交媒體平台冒認投訴人開設帳戶，並在該些平台上披露投訴人的姓名、相片、住址、私人及辦公室電話號碼、公司名稱及職業等個人資料。相關訊息亦指投訴人歡迎其他人到她的住址找她。不少陌生人之後聯絡投訴人，意圖交友。

私隱公署指這是自《私隱條例》的最新修訂於2021年10月8日實施以來，私隱公署第4次作出拘捕行動。私隱公署分別於2021年12月、2022年4 及聯同警方於2022年5月作出首3次拘捕行動。另外，警方亦就4宗「起底」相關個案，拘捕3人。

私隱公署：「起底」屬嚴重罪行

私隱公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。