26%受訪留守長者疑有中度或以上抑鬱症狀

長者在子女或親友移民離港，進一步收窄社交生活圈子，易影響情緒健康。經緯青年商會於6至7月期訪問了112名年齡介乎60至96歲有子女移民的留守長者，當中46%的子女更已全部移民，26%受訪者疑有中度以上抑鬱症狀，可能受到睡眠質素下降、飲食不振、難以集中精神等問題所困擾。
逾五成留守長者心身健康狀況一般至差情況
調查發現，60%受訪者評估自己的身體健康狀況為一般至差，53%認為自己精神健康狀況一般至差。心身健康狀況一般至差情況，但33.9% 受訪者表示他們不願意主動尋求外部幫助，主要障礙包括難於啟齒 (47.4%)、不懂得尋求社區支援 (18.4%) ，以及認為政府/社區的支援不足（18.4%）。香港明愛安老服務高級督導主任陳淑嫻表示，這可能是與中國人傳統上不習慣將問題宣之於口，以及社會關懷服務及宣傳未能滿足長者有關。
不過，調查亦發現，曾接受社福機構提供如家居清潔、陪診、送飯、文娛等等服務的留守長者，97%認為接受服務會改善了他們的心情或情緒。
狄志遠︰社福機構家訪主動識別高危家庭
出席發布會的立法會議員狄志遠就調查結果提出三大建議，在地區社福機構探訪時，要主動識別高危家庭；亦要提供一站式社區支援，並設立個案經理模式，醫社合作，持續跟進受助人士。
經緯青年商會2024年會長梁芷琳表示，有必要全方位解決留守長者的需要，地區組織如社福機構、關愛隊等要主動識別隱蔽長者，鼓勵他們外出參加中心的社交興趣班活動，同時，鼓勵長者與移民子女保持聯絡，主動溝通自己的需求。