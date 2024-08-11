26%受訪留守長者疑有中度或以上抑鬱症狀

長者在子女或親友移民離港，進一步收窄社交生活圈子，易影響情緒健康。經緯青年商會於6至7月期訪問了112名年齡介乎60至96歲有子女移民的留守長者，當中46%的子女更已全部移民，26%受訪者疑有中度以上抑鬱症狀，可能受到睡眠質素下降、飲食不振、難以集中精神等問題所困擾。

逾五成留守長者心身健康狀況一般至差情況

調查發現，60%受訪者評估自己的身體健康狀況為一般至差，53%認為自己精神健康狀況一般至差。心身健康狀況一般至差情況，但33.9% 受訪者表示他們不願意主動尋求外部幫助，主要障礙包括難於啟齒 (47.4%)、不懂得尋求社區支援 (18.4%) ，以及認為政府/社區的支援不足（18.4%）。香港明愛安老服務高級督導主任陳淑嫻表示，這可能是與中國人傳統上不習慣將問題宣之於口，以及社會關懷服務及宣傳未能滿足長者有關。