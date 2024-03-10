26%腎病病人未完全按時及指定劑量食藥 三成人主動停藥 專家提供精靈用藥十招

2024 世界腎臟日暨香港腎臟日嘉年華今日舉行，活動上公布「腎病患者用藥情況及用藥知識」調查結果，26%未完全按指定劑量、方法及時段用藥，61%是忘記服藥。逾三成不會主動告訴醫生未能按指定劑量、方法及時段用，以及不會主動告訴醫生有剩餘的處方藥物。 嘉年華由香港腎臟基金會、香港腎科學會、香港腎科護士學會合辦，香港腎臟基金會主席雷兆輝、香港腎科學會主席黃思豪及香港腎科護士學會主席林美琪宣布今年活動的主題：藥物與你 - 醫患用藥 識識相關。調查訪問了178名腎臟病患者，結果發現受訪者每天服藥，57%每天三次或以上 (最多5次)平均服用13顆藥片(最多35顆)。





26%人未完全按指定劑量方法時段用藥 26%人坦言未完全按指定劑量、方法及時段用藥，主要原因是忘記服藥(61%)；逾44%人亦表示未完全知道服用藥物的好處或不良反應；對服藥原因及藥物資料亦一知半解，當中57%未完全知道服用藥物名稱、25% 未完全知道服用藥物原因、45%未完全知道服用藥物帶來的好處、76%未完全知道服用藥物可能產生的不良反應。 64%擔憂藥物副作用 64%擔憂藥物副作用，30%不會主動告訴醫生未能按指定劑量、方法及時段用、31% 不會主動告訴醫生有剩餘的處方藥物。負責調查的學會建議，腎病病人要定時用藥，不應隨意停藥或自行購買處方藥，如有疑問要與醫生溝通。出席活動的醫務衞生局副局長李夏茵呼籲市民早預防、早治理，在腎功能未變壞之前，好好護腎。