27宗致命工業意外 九成涉建造業 工權會︰涉無做好風險評估或趕工

意外一宗也嫌多。工業傷亡權益會跟進今年截至昨早發生的74宗勞工死亡個案，當中27宗、涉28人因工業意外喪生，當中25人來自建造業。13宗高處墮下或離地意外中，建造業工業意外也佔了9宗，工權會估計，建造業意外多涉及無做好風險評估或趕工，建議加強工人吊運和高空工作的安全培訓，適時檢視法例。

工權會數據顯示，13宗高處墮下或離地意外中，9宗涉建造業工業意外，主要涉及工人從樓層孔洞墮下、搭棚架時或平台工作時墮下等。該會指，高處墜下意外死亡過去數年仍佔高位，反映職場對於高空工作職安仍未重視。在處理的個案中，亦有不少涉及錯誤使用木梯，無用安全繩，或站在不穩地方引致墜下。