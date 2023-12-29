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2023-12-29 04:30:55
日報

27宗致命工業意外 九成涉建造業 工權會︰涉無做好風險評估或趕工

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工業傷亡權益會

工業傷亡權益會跟進的27宗工業意外，九成涉建造業。

意外一宗也嫌多。工業傷亡權益會跟進今年截至昨早發生的74宗勞工死亡個案，當中27宗、涉28人因工業意外喪生，當中25人來自建造業。13宗高處墮下或離地意外中，建造業工業意外也佔了9宗，工權會估計，建造業意外多涉及無做好風險評估或趕工，建議加強工人吊運和高空工作的安全培訓，適時檢視法例。

工權會數據顯示，13宗高處墮下或離地意外中，9宗涉建造業工業意外，主要涉及工人從樓層孔洞墮下、搭棚架時或平台工作時墮下等。該會指，高處墜下意外死亡過去數年仍佔高位，反映職場對於高空工作職安仍未重視。在處理的個案中，亦有不少涉及錯誤使用木梯，無用安全繩，或站在不穩地方引致墜下。

另外有5宗死亡意外和吊運相關。該會指，吊運工序是建造行業常見的程序，在工地安全系統中也有專門的吊運程序以確保安全，認為當局有責任確保所有施工地盤須嚴格執行安全指引，同時也加強前線員工和管理人員的安全程序培訓。

該會指，今年處理10宗涉及政府工務工程死亡事故，擔心政府外判工程時連責任也外判，在職安監管上方面未有做好把關；建議政府就工務工程合約招標時，增加施工安全條款，評審標書時亦應考慮外判商的安全紀錄。   

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建造業近日研究推行工人計分制，違反安全規則的工人會被扣分，扣滿分可能要停工再接受安全培訓。工權會指，推行制度時，亦須考慮前線員工的實際工作情況，例如是否涉及趕工等，並調查是否涉管理問題所致；又須確保相關制度不徇私。長遠更需要令處分制追究引致事情發生的管理人員，建立嚴謹的安全文化。

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