27年歷史遊戲雜誌《Game Weekly》電子書過渡計劃失敗　下期出版後暫時停刊

1997年創立的香港老牌電子遊戲周刊《Game Weekly》上月宣布即將停止實體版，並向讀者提出改為電子書方式出版的方案，但前提是要有一定數量的讀者訂閱支持。《Game Weekly》周六在其Facebook 中宣佈「《電子書過渡》企劃失敗」，並表示會在周一公佈退款安排。至於實體雜誌會在下期後暫停，「看看往後怎樣走」。

Game Weekly表示，「購買點點或已訂閱」的人數令他們非常驚訝，截至上周五晚（11月8日）只有極少新註冊會員付款，由於距離太遠，可以肯定最後數字不會達標，所以提早宣佈《電子書過渡企劃》失敗。帖文指出「以為當初表明有興趣買電子版的才註冊，結果還是一廂情願，都說消費者的心態是難以捉摸。在此，再一次感謝已付款支持的讀者，無奈讓您們失望，而打算支持但未付款的讀者，您的心意我們收到了，再不用付款了。」

另外，Game Weekly 實體雜誌會在下期1285後會暫停，「看看往後怎樣走」。同時，將會在周一(11月11日)公佈退款安排，先會處理在企劃開展後的訂閱和點數購買，之後再處理已開展的訂閱和餘下未使用的點數。至於新舊APP的過渡，待退款完成後會繼續，網站還會維持服務一段時間。

實體雜誌「走到了盡頭」 電子書屬唯一生存方案

《Game Weekly》上月指出，近年報攤經營時間縮短、便利店縮減雜誌架、印刷成本不斷上升等因素，都讓實體雜誌「走到了盡頭」，又稱過往一直依靠老闆補貼才可勉強經營，惟疫情過後經濟下滑，「老闆日前通知今後也無能為力」，在完成手頭上的項目後將擇日停刊。《Game Weekly》理解大多數讀者都不願接受電子書形式，惟這無疑屬唯一生存方案，邀請有意支持電子版的讀者先到網站註冊成會員，若人數在限期屆滿後達標，將邀請有關會員付款訂閱一年，倘最終付款人數不及登記人數，周刊將全數退款並不再出版，「總之有人睇就做，無人睇就退」。