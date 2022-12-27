27歲女子中區酒吧消遣醉酒 ,疑遭兩漢帶到酒店強姦

27歲女子聖誕期間到中區酒吧消遣疑醉酒後，被人帶到灣仔區酒店，早上醒來發現全身赤裸，期間房內有兩名男子，懷疑被二人強姦，女事主慌忙逃走並報警，警方經調查後拘捕兩名男子，暫控一項強姦罪。案件明日(28日)上午於東區裁判法院提堂。

警方指，昨日(26日)接獲一名27歲女子報案，指在25日凌晨，於灣仔區一酒店房間內懷疑被兩名男子強姦。灣仔警區重案組經深入調查後，昨日(26日)晚上在黃大仙區及屯門區，分別拘捕一名33歲及一名49歲男子，涉嫌強姦。兩名被捕男子現正被扣留調查。

警方接報後，翻查閉路電視了解女事主當日行蹤。據指，女事主25日凌晨5時離開中區返家，當時已有醉意，途至畢打街的士站被人捉上一輛的士，並帶到灣仔區一酒店，當時女事主已不自人事，至當日早上9時半醒來，不單發現自己全身赤裸，身旁還有兩名陌生男子，即時穿回衣服離開，其後在友人陪同下報警。