27歲溜冰教練發布前女友14歲時裸照認罪 今被判囚1年

27歲前溜冰教練欲與討論區網友交換女伴私密照，向對方發送當時14歲前女友的裸照及不雅影片；女方的舊校老師在網上發現不雅照後，通知女方，揭發事件。涉案教練早前承認非禮、製作及發佈兒童色情物品等共9罪，暫委法官王證瑜今日（13日）在區域法院判刑，終判囚1年。

心理報告指被告重犯機會高

王官今判刑時，引述辯方求情指被告最早犯案時年16歲，案中不涉及暴力或威嚇，並求情法庭考慮非監禁式刑罰，惟辯方緩引的案例不涉及製作或發佈兒童色情物品，心理報告雖然顯示被告沒有孌童或其他性偏差，但指被告年輕鹵莽及有負面情緒，重犯機會高。而被告侵犯女事主X及製作兒童色情物品，在雙方分手後，X不斷要求被告刪除影片和裸照，但被告卻仍管有，他更為了與人交換女伴私密照，而自私自利地發布大量X的兒童色情物品，案件嚴重程度高，考慮到被告認罪和整體量刑原則，終判處被告入獄1年。