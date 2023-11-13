27歲溜冰教練發布前女友14歲時裸照認罪 今被判囚1年

27歲前溜冰教練欲與討論區網友交換女伴私密照，向對方發送當時14歲前女友的裸照及不雅影片；女方的舊校老師在網上發現不雅照後，通知女方，揭發事件。涉案教練早前承認非禮、製作及發佈兒童色情物品等共9罪，暫委法官王證瑜今日（13日）在區域法院判刑，終判囚1年。
心理報告指被告重犯機會高
王官今判刑時，引述辯方求情指被告最早犯案時年16歲，案中不涉及暴力或威嚇，並求情法庭考慮非監禁式刑罰，惟辯方緩引的案例不涉及製作或發佈兒童色情物品，心理報告雖然顯示被告沒有孌童或其他性偏差，但指被告年輕鹵莽及有負面情緒，重犯機會高。而被告侵犯女事主X及製作兒童色情物品，在雙方分手後，X不斷要求被告刪除影片和裸照，但被告卻仍管有，他更為了與人交換女伴私密照，而自私自利地發布大量X的兒童色情物品，案件嚴重程度高，考慮到被告認罪和整體量刑原則，終判處被告入獄1年。
曾兩次在課室內摸X胸部
案情指，2012年9月至翌年11月，被告和當時14歲的X為情侶關係。被告曾兩次在小息或午飯期間，於課室內摸X胸部，其中一次更掀起X上衣及用手機拍攝。被告另曾邀請X到其住所，期間被告撫摸X胸部、腰及臀部，及用電話拍下過程，被告又要求X為他手淫。
被告曾向X發送其裸照
被告在2015年底在Instagram向X發送其裙底照，X不斷要求被告刪除照片，X因此情緒受困擾。被告後來向X發送Dropbox帳戶連密碼，內附約30張X的裸照及裙底照，X刪除全部照片；X於2016年轉校，被告當時稱已刪除所有照片。
網上流傳Ｘ共209張照片
X後來輟學及情緒持續受困，直到2018 年9月把事件告知母親，兩人相信被告已刪除所有照片，故沒有報警。但2020 年8月，X收到舊中學訓導主任致電，得悉網上流傳她的裸照等，共209張照片及一段錄像。
被告K.C.H.W.，早前承認2項非禮、向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、2項製作兒童色情物品、發佈兒童色情物品和3項管有兒童色情物品罪。被告被捕後，警誡下稱在網上討論區看見有人邀請交換女伴的色情照片等，遂將X的影像傳送給他人。