熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 床蝨 天氣 MIRROR 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 區議會選舉2023 流感 冰上火花 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 林襄 NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 福島核污水 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-13 17:26:15

27歲溜冰教練發布前女友14歲時裸照認罪 今被判囚1年

分享：
27歲溜冰教練發布前女友14歲時裸照認罪 今被判監1年

27歲溜冰教練發布前女友14歲時裸照認罪，今被判監1年。（資料圖片）

27歲前溜冰教練欲與討論區網友交換女伴私密照，向對方發送當時14歲前女友的裸照及不雅影片；女方的舊校老師在網上發現不雅照後，通知女方，揭發事件。涉案教練早前承認非禮、製作及發佈兒童色情物品等共9罪，暫委法官王證瑜今日（13日）在區域法院判刑，終判囚1年。

心理報告指被告重犯機會高

王官今判刑時，引述辯方求情指被告最早犯案時年16歲，案中不涉及暴力或威嚇，並求情法庭考慮非監禁式刑罰，惟辯方緩引的案例不涉及製作或發佈兒童色情物品，心理報告雖然顯示被告沒有孌童或其他性偏差，但指被告年輕鹵莽及有負面情緒，重犯機會高。而被告侵犯女事主X及製作兒童色情物品，在雙方分手後，X不斷要求被告刪除影片和裸照，但被告卻仍管有，他更為了與人交換女伴私密照，而自私自利地發布大量X的兒童色情物品，案件嚴重程度高，考慮到被告認罪和整體量刑原則，終判處被告入獄1年。

Ad Block

曾兩次在課室內摸X胸部

案情指，20129月至翌年11月，被告和當時14歲的X為情侶關係。被告曾兩次在小息或午飯期間，於課室內摸X胸部，其中一次更掀起X上衣及用手機拍攝。被告另曾邀請X到其住所，期間被告撫摸X胸部、腰及臀部，及用電話拍下過程，被告又要求X為他手淫。

被告曾向X發送其裸照

被告在2015年底在InstagramX發送其裙底照，X不斷要求被告刪除照片，X因此情緒受困擾。被告後來向X發送Dropbox帳戶連密碼，內附約30X的裸照及裙底照，X刪除全部照片；X2016年轉校，被告當時稱已刪除所有照片。

Ad Block

網上流傳Ｘ共209張照片

X後來輟學及情緒持續受困，直到2018 9月把事件告知母親，兩人相信被告已刪除所有照片，故沒有報警。但2020 8月，X收到舊中學訓導主任致電，得悉網上流傳她的裸照等，共209張照片及一段錄像。

被告K.C.H.W.，早前承認2項非禮、向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、2項製作兒童色情物品、發佈兒童色情物品和3項管有兒童色情物品罪。被告被捕後，警誡下稱在網上討論區看見有人邀請交換女伴的色情照片等，遂將X的影像傳送給他人。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受