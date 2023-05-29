27歲男涉大圍檢測站縱火 今認縱火罪還柙至6月12日判刑

27歲無業男子涉於去年2月，在大圍新翠邨檢測站將起火的大型垃圾桶推向檢測帳篷，再以止汗劑噴向車上垃圾，當場被制伏，警員其後在其身上搜出鎅刀及打火機。他今日（29日）於區域法院承認一項有意圖縱火罪，法官下令為被告索取兩份精神料報告，以考慮是否合適判處醫院令，押後至6月12日判刑，期間被告繼續還押。

報稱運輸工人的被告潘海鳴（案發時27歲）承認一項有意圖縱火罪，指他於2022年2月12日，在大圍新翠邨新芳樓地下外足球場的流動採樣檢測站，無合法辯解而用火損壞屬於他人財產，即一輛垃圾車及一塊藍色帳篷帆布，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞，及藉此危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

辯方求情：被告曾出現幻聽及容易情緒激動

辯方求情指，被告成長環境可憐，他出生時遭患有精神病的生父拋棄，生母則患嚴重精神分裂症，無能力照顧他。被告童年時分別在保良局、兒童之家及則仁中心院舍寄住，中三後回家居住。當時獨居的母親需服食精神科藥物，惟她不按指示服藥，每晚坐在床頭跟被告說話，令被告無法好好休息及完成中四學業。加上母親無工作及經濟能力，被告唯有外出工作，曾任廚房學徒及搬運工人，與母親關係親密。辯方透露，被告曾出現幻聽，容易發脾氣及情緒激動，但未有適時求醫，2020年更曾過量服食母親的精神科藥物以了結生命，幸得朋友協助送院獲救。

辯方續指，疫情期間被告母親住進護老院，曾因個人意願拒絕接種疫苖，被告因維護母親，多次與院舍職員發生爭執，最後一次爭執時出手拳打職員兩下，及後被控兩罪，被判監4個月及2個月，緩刑3年，當時精神科報告指他患有抑鬱症。被告的母親於2021年在醫院離世，被告對此感痛苦及震驚，認為事件與政府有關，但未能進一步解釋。