27歲老師Sasha患罕見淋巴瘤第四期　病情告急盼眾籌200萬元用新療法

現年27歲的英文老師黃莛恩(Sasha)去年12月確診罕見的原發縱膈大B細胞淋巴瘤(PMBL)第四期，其間一直樂觀抗癌並完成6次化療，可惜病情突然惡化，腫瘤於化療期間重新快速生長。她近日在社交網站引述醫生稱，認為二線化療及骨髓移植作用不大，只好寄望在新藥療法，惟相關費用十分高昂，故在網上公開呼籲有心人籌募約200萬元醫療費。

坦言無能力負擔高昂醫療費

Sasha透露雙親自小離異，父親在疫情期間沒有收入，任職巴士車長的母親收入微薄兼同時要供養3名子女。至於她本人在接受治療時無法工作，早前治療的藥費和日常開支也耗盡個人積蓄，坦言沒有能力負擔高昂醫療費用，「但Car T係我打嬴淋巴瘤既(嘅)唯一希望。」

此外，Sasha表示自己患病前是一名成人英文老師，希望日後可繼續用自己的熱情教育更多人，又相信年輕的她可以接觸更多學生、學習更多事情。她希望可以籌集足夠醫藥費，「用Car T」擊敗淋巴瘤。