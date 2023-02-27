27.8%文憑試考生 擬赴內地升學 7.1%人已交申請表

青年新世界聯同內地港生組織星學匯於1月訪問504名應屆文憑試考生。27.8%受訪者表示考慮內地升學，當中有20.6%表示考慮但暫未提交申請，另外有7.1%已交申請，而表示沒有考慮內地升學則有71.8%。負責調查機構認為較少受訪考生採取實際申請行動，是因為相關內地院校招生計劃的招生程序在3月才正式開始，現時僅小部分受訪考生透過「暨大華大兩校聯招」和深圳大學自主招生渠道申請升學。

中學文憑試4月開考，考生除要為應試準備，亦要為前路籌謀。27.8%受訪文憑試考生表示考慮內地升學，其中7.1%付諸行動，已向內地院校遞申請，主因「內地院校收生要求比較低」(72%)、「內地有多啲發展機會」(57.3%)。但有逾半人不了解內地升學招生辦法和申請渠道。團體建議教育局應加強資助內地升學輔導服務，並成立推動內地升學諮詢委員會，加強與在內地港生的聯繫。

談及考慮到內地升學主因，依次為內地院校收生要求比較低、有較多發展機會(57.3%)、有家人及朋友在內地(56.60%)、地理位置近香港(55.2%)及有更多科目可以選擇(53.10%)。最多人考慮赴廣東省升學(60.4%)，其次為福建省和北京市，各有7.9%，而上海市則有4.3%。

就學生接觸內地升學資訊的渠道，89.2%選擇學校，而選擇社交媒體平台和內地升學指南則分別33.1%和32.1%。另外23.4%人傾向認為教育局對內地升學支持不足。

政府2014年起透過「內地大學升學資助計劃」，為內地升學的香港學生提供支援，確保學生不會因經濟困難而無法升學，但僅有23.8%受訪者表示了解計劃。

調查機構指，當局應加強宣傳內地大學升學資助計劃，亦應加強資助內地升學輔導服務和成立旨在為內地升學政策提出建議及協助推動相關工作的諮詢委員會，建立特區政府與內地港生等持份者的溝通平台。