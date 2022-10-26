28歲女子涉隧道貼政治海報被控 認罪判160小時社服令

3名女子涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內張貼海報，以及管有鎅刀等。她們在事隔逾2年後，分別被控刑事損壞及管有物品意圖或摧毀財產共3罪。其中 28歲女文員早前認罪，還押兩周至今日（26日），在九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官梁雅忻指，被告認罪是其最大的求情理由，接受她對事件有悔意，考慮到被告無案底，並已還押兩周，相信她經歷短期羈押後，已有深刻警惕和阻嚇，明白在案發時的行為可帶來嚴重後果，故採納感化官建議判社會服務令。

控罪指，被告彭紫玲（28歲，文員），被控一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪。她於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內，保管或控制2支噴膠、1隻手套及1個口罩，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致、准許他人使用該物品，以摧毀或損壞香港政府隧道內的牆壁。

同案另1名被告，30歲女商人陳素賢，早前承認刑事毀壞罪，亦被判200小時社會服務令。

同案另1人不認罪受審 10月31日結案陳詞

而餘下1名同案被告，27歲女工程師譚雯雯則不認罪受審， 辯方質疑警員捉錯路人，難以斷定被捕人士曾在行人隧道內出現。警員回應指「以我推算，認為係嗰啲人」，相信被捕人士是由涉事行人隧道逃至世運花園地面。案件將於10月31日作結案陳詞。